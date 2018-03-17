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Образование Общество

Нина Кудряшова вернулась учителем английского языка в родную школу села Майское

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодая учительница пришла работать в сельскую школу, которую сама окончила пять лет назад.

Фото: предоставлено школой села Майское

Всего полгода назад Нина Кудряшова вернулась учителем английского языка в родную в школу села Майское, из которого уезжала получать высшее образование. Под чутким руководством наставника, замдиректора Натальи Брагиной, она старается увлечь учеников своим предметом.

Кроме этого Нина Кудряшова со школьным активом учащихся проводит много интересных и важных мероприятий, направленных на воспитание патриотов, достойных граждан своей страны. С энтузиазмом занимается внеклассной работой, ведет объединение внеурочной деятельности "Танцы и фитнес", "Английский для начинающих" и "Инфознайка".

"Работа в школе не из легких, и за полгода были как взлеты, так и падения, но, вспоминая улыбки учащихся, их стремление ответить на уроках, выступления на сцене, можно сказать, что мною был сделан правильный выбор", — говорит Нина Кудряшова.

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