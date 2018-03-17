Нина Кудряшова вернулась учителем английского языка в родную школу села Майское

Молодая учительница пришла работать в сельскую школу, которую сама окончила пять лет назад.
Всего полгода назад Нина Кудряшова вернулась учителем английского языка в родную в школу села Майское, из которого уезжала получать высшее образование. Под чутким руководством наставника, замдиректора Натальи Брагиной, она старается увлечь учеников своим предметом.
Кроме этого Нина Кудряшова со школьным активом учащихся проводит много интересных и важных мероприятий, направленных на воспитание патриотов, достойных граждан своей страны. С энтузиазмом занимается внеклассной работой, ведет объединение внеурочной деятельности "Танцы и фитнес", "Английский для начинающих" и "Инфознайка".
"Работа в школе не из легких, и за полгода были как взлеты, так и падения, но, вспоминая улыбки учащихся, их стремление ответить на уроках, выступления на сцене, можно сказать, что мною был сделан правильный выбор", — говорит Нина Кудряшова.
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Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!