Детский сад "Теремок" открывает мир творчества

Детство для каждого из нас — чудесный период жизни. А благодаря людям добросердечным, любящим малышей, этот период превращается для самых юных граждан в добрую сказку. В 1980 году в селе Приволжье был открыт детский сад "Теремок".
Воспитанники детсада — в основном желанные ученики школ Приволжья. Есть и такие, кто, окончив учебу, вернулись в родной детский сад на работу. Молодым педагогам в "Теремке" предлагают трудиться по рабочей программе, но с учетом их предложений. С первых дней каждый может попробовать претворить в жизнь свои задумки.
Один из молодых специалистов — воспитатель с высшим профессиональным образованием Алёна Пименова. Только в прошлом году она приняла участие в 6 конкурсах, три из которых принесли победу. За международный творческий конкурс педагогов "Рождественская мастерская" она получила диплом победителя в номинации "Декоративно-прикладное творчество", заняла второе место в районном конкурсе проектов "Социальное партнерство в ДОУ", стала победителем окружного конкурса "Математика — это серьезно". Ее воспитанники — победители многих конкурсов районного, окружного и международного уровня.
На базе детсада проводятся мастер-классы, семинары для педагогов. Воспитатели занимаются самообразованием, проходят обучение на курсах повышения квалификации.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!