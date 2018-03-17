Детский сад "Теремок" открывает мир творчества

Детство для каждого из нас — чудесный период жизни. А благодаря людям добросердечным, любящим малышей, этот период превращается для самых юных граждан в добрую сказку. В 1980 году в селе Приволжье был открыт детский сад "Теремок".

Воспитанники детсада — в основном желанные ученики школ Приволжья. Есть и такие, кто, окончив учебу, вернулись в родной детский сад на работу. Молодым педагогам в "Теремке" предлагают трудиться по рабочей программе, но с учетом их предложений. С первых дней каждый может попробовать претворить в жизнь свои задумки.

Один из молодых специалистов — воспитатель с высшим профессиональным образованием Алёна Пименова. Только в прошлом году она приняла участие в 6 конкурсах, три из которых принесли победу. За международный творческий конкурс педагогов "Рождественская мастерская" она получила диплом победителя в номинации "Декоративно-прикладное творчество", заняла второе место в районном конкурсе проектов "Социальное партнерство в ДОУ", стала победителем окружного конкурса "Математика — это серьезно". Ее воспитанники — победители многих конкурсов районного, окружного и международного уровня.

На базе детсада проводятся мастер-классы, семинары для педагогов. Воспитатели занимаются самообразованием, проходят обучение на курсах повышения квалификации.