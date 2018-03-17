16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежь Юго-Западного управления Минобрнауки Самарской области не боится новых знаний В Самарском университете разработан компактный гиперспектрометр для смартфона Педагогический WEB-клуб поможет учителям в создании программ внеурочной деятельности Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку О генетике и "биологии безволия" самарцам расскажут на бесплатной лекции

Образование Общество

Детский сад "Теремок" открывает мир творчества

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати

Детство для каждого из нас — чудесный период жизни. А благодаря людям добросердечным, любящим малышей, этот период превращается для самых юных граждан в добрую сказку. В 1980 году в селе Приволжье был открыт детский сад "Теремок".

Фото: предоставлено детским садом "Теремок"

Воспитанники детсада — в основном желанные ученики школ Приволжья. Есть и такие, кто, окончив учебу, вернулись в родной детский сад на работу. Молодым педагогам в "Теремке" предлагают трудиться по рабочей программе, но с учетом их предложений. С первых дней каждый может попробовать претворить в жизнь свои задумки.

Один из молодых специалистов — воспитатель с высшим профессиональным образованием Алёна Пименова. Только в прошлом году она приняла участие в 6 конкурсах, три из которых принесли победу. За международный творческий конкурс педагогов "Рождественская мастерская" она получила диплом победителя в номинации "Декоративно-прикладное творчество", заняла второе место в районном конкурсе проектов "Социальное партнерство в ДОУ", стала победителем окружного конкурса "Математика — это серьезно". Ее воспитанники — победители многих конкурсов районного, окружного и международного уровня.

На базе детсада проводятся мастер-классы, семинары для педагогов. Воспитатели занимаются самообразованием, проходят обучение на курсах повышения квалификации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Фото на сайте

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

Форум старост студенческих групп вузов и ссузов Самарской области

В детском саду "Семицветик" прошел парад лучших проектов

В детском саду "Семицветик" прошел парад лучших проектов

День студента в Политехе отметили дегустацией

День студента в Политехе отметили дегустацией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1