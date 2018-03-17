Житель Красноярского района хранил дома боеприпасы

Сотрудникам уголовного розыска Отдела МВД России по Красноярскому району поступила оперативная информация о возможной причастности жителя района к незаконному обороту боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские задержали подозреваемого возле одного из домов. В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли 11 предметов, похожих на патроны. Мужчина был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.
42-летний задержанный сообщил сотрудникам органов внутренних дел, что изъятые предметы он нашел летом прошлого года в лесополосе и хранил их в своей квартире. В момент задержания он направлялся к своему знакомому, находку взял с собой, чтобы похвастаться приятелю.
В настоящее время данная информация проверяется стражами правопорядка. Проведенным исследованием установлено, что изъятые предметы являются патронами калибра 5,6 мм, пригодными для стрельбы.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает гражданам об уголовной ответственности за хранение найденного или переданного им огнестрельного оружия, его составных частей и патронов. Чтобы избежать наказания, необходимо добровольно сдать имеющиеся запрещенные предметы в ближайший отдел полиции.
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Общество с ограниченной ответственностью "Ангиостим" Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 08.12.2017 № 4389. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 13.12.2017 № 49 – 08.12.2017 ИНН2543063663КПП254301001ОГРН1152543002699 Дата образования: 13 февраля 2015
Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.