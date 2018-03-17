Дмитрий Азаров и Владислав Третьяк дали старт 11-му всероссийскому турниру по хоккею

В субботу, 17 марта, в Сызрани стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка" среди юношей до 11 лет. Символическое вбрасывание произвели глава региона Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк.

"Кубок Третьяка" проводится в Сызрани первый раз, до этого юные хоккеисты соревновались в Самаре. Инициатором проведения турнира в Самарской области в 2008 году выступил Дмитрий Азаров, занимавший в то время пост первого заместителя главы Самары.

В 11-м по счету турнире принимают участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Перми, Самары. Первыми на лед вышли "Витязь" (Подольск) и краснодарские "Акулы".

Игра у южан не заладилась сразу: к концу второго периода они проигрывали 0-6. Но парни бились яростно — ложились под шайбы, прессинговали соперника в его зоне и своего добились: шайбу отыграли. И совсем с другим настроением ушли на перерыв. Вратарь "Витязей" Иван Кузнецов был немного расстроен: "Обидный гол пропустили, но выиграем все равно. Нам обязательно надо в призы попадать на турнире".

Между тем на "Роснефть Арену" прибыли игроки самарской "Кометы". "Мы приехали побеждать. У нас для этого все есть: командный дух, дисциплина и огромное желание", — делится защитник Егор Иванов.

"Буду под шайбы бросаться на льду и своих защищать от силовых приемов. У нас установка — быть друг за друга горой", — подключается Богдан Кураев.

Нападающий Илья Епифанов уверен, что его голы помогут "Комете" стать на турнире первыми: "Я на этом льду играл уже. Он не жесткий, не мягкий, как я люблю. Думаю, пять шайб заброшу", — прогнозирует юноша.

Самым спокойным, как и положено, выглядел вратарь самарцев Степан Шурыгин. Его кумир — чешский вратарь Гашек, на втором месте — Третьяк: "Я на них равняюсь, но хочу играть лучше. Думаю, у меня получится", — вратарь ставит для себя высокую планку.

"Комета" вышла на игру против пермского "Молота" сразу после торжественного открытия, на котором участников приветствовали Дмитрий Азаров, Владислав Третьяк, депутат Госдумы Евгений Серпер, руководители города и региональной федерации.

Честной, бескомпромиссной борьбы на площадке и настоящей мужской дружбы пожелал юношам Дмитрий Азаров: "Ребята, в ваших руках будущее страны, страны великой, страны, которая всегда гордилась своими героями спорта, труда, героями — защитниками Отечества. Я очень надеюсь, что вы внесете свою лепту в славную историю нашей страны. И мы будем гордиться вами, как гордимся предыдущими поколениями".

Дмитрий Азаров поблагодарил Владислава Третьяка, который 10 лет назад поддержал турнир и ежегодно приезжает в Самарскую область. Он выразил уверенность, что соревнования такого уровня дадут новый импульс развитию хоккея в регионе, а его участниками в будущем будет гордиться вся страна.

Владислав Третьяк отметил, что глава государства и правительство стараются создавать комфортные условия для занятий спортом, чтобы в стране росло здоровое поколение, патриоты своей страны.

"Хоккей — наша национальная гордость. Мы неоднократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира, мы спортивная держава. Мы провели Олимпиаду, Универсиаду, чемпионаты мира по хоккею с мячом и фигурному катанию. Это делается для того, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок полюбили спорт и пришли на стадионы. Нам нужна здоровая нация, сильные люди", — сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Евгений Серпер подчеркнул, что в Сызрани созданы идеальные условия, чтобы имена сызранских спортсменов звучали на весь мир.