В Сызрани торжественно открыли новый физкультурно-спортивный комплекс

В субботу, 17 марта, в Сызрани на территории стадиона "Центральный" открылся физкультурно-спортивный комплекс. Символический ключ от современного Дворца спорта молодым сызранским спортсменам передал глава региона Дмитрий Азаров.

Два бассейна — для взрослых и детей, универсальный спортзал, тренажерный и боксерский залы — такой спорткомплекс сегодня открыл свои двери для жителей Сызрани. ФСК предназначен для занятий физкультурой, проведения учебно-тренировочных сборов и турниров по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, боксу, борьбе, спортивной гимнастике, плаванию и водному поло.

В ФСК будут заниматься люди разных возрастов, кроме того, здание приспособлено для лиц с ограничениями здоровья. Его пропускная способность — 162 человека в смену. Для любителей и спортсменов устроены раздевалки и душевые, есть тренерские комнаты и учебные классы для тактических занятий.

Перед торжественным открытием Дмитрий Азаров, а также почетные гости ознакомились с функционалом ФСК. В детском бассейне под руководством Каролины Калиниченко занимались маленькие сызранцы. "Мы рады такому спортцентру", — искренне призналась тренер.

Среди воспитанников Калиниченко — 4-летний Глеб Фролов. После "лягушатника" парень выглядел утомленным, но его глаза блестели.

"Мы постоянно занимаемся плаванием: пока для общего здоровья, но, если Глеб будет подавать надежды, я не против серьезных занятий спортом", — поделилась его мама, Ольга Фролова. Она также отметила, что в ФСК удобно, светло, а самое главное — очень тепло.

В большой чаше бассейна в момент посещения главы региона проводила занятия известный тренер, председатель спортивной федерации плавания Сызрани Татьяна Андреева. Тренер с 20-летним стажем заверила Дмитрия Азарова, что для пловцов созданы идеальные условия.

"Мы очень рады, что комплекс открылся. Здесь "легкая" вода. В Сызрани многие увлекаются плаванием, так что у нас далеко идущие планы", — сказала Татьяна Андреева.

Дмитрий Азаров пообщался и с сызранцами, которые тренировались под руководством Андреевой. "Настойчивости в тренировках и побед! Слушайтесь тренера, и все получится", — напутствовал пловцов глава региона.

Воспитанник руководителя федерации плавания Дмитрий Андреев тоже уверен, что только упорство и беспрекословное выполнение заданий тренера приведут к успеху. Парня в бассейн восемь лет назад привели родители. Дмитрий втянулся, и сейчас настроен на выполнение норматива кандидата в мастера спорта. Поэтому приходится заниматься пять раз в неделю по два часа. "Задача получить КМС реальна", — уверен сызранец.

Дмитрий Азаров также посмотрел, в каких условиях занимаются боксеры, любители настольного тенниса, спортсмены-силовики.

"Замечательный спортивный Дворец, — констатировал Дмитрий Азаров на торжественном открытии. — Сызрань — спортивный город, и ему есть чем гордиться. Открытие спорткомплекса — это еще один мощный стимул для развития спорта и здорового образа жизни в Сызрани. Я уверен, здесь вырастут новые чемпионы, но самое главное — здесь вырастут достойные граждане нашей великой страны".

Глава Сызрани Николай Лядин назвал открытие ФСК "великим событием", которого ждали много лет. Депутат Госдумы Евгений Серпер выразил уверенность, что имена сызранских спортсменов еще не раз услышит спортивный мир.

В конце церемонии открытия Дмитрий Азаров передал символический ключ от ФСК юным представителям плавания и баскетбола, а также дал старт первому матчу в стенах спорткомплекса. На паркете УСЗ сразились баскетболисты "Искры" и "Старта".