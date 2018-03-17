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Молодежная политика Общество

Иностранные участники форума "Россия — страна возможностей" выяснили, что будет, если они захотят остаться в Самаре

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 марта, участники форума "Россия — страна возможностей" побывали сразу в двух известных самарских музеях. Первым иностранных делегатов принял Музей модерна.

Бывший особняк купца первой гильдии Александра Курлина и его жены Александры на сегодняшний день является единственным музеем в России, который может похвастаться столь богатым собранием экспонатов в стиле модерн. Иностранным гостям рассказали об истории купечества в Самаре и о том, почему в России в начале двадцатого века так любили этот архитектурный стиль.

Следом экскурсионная группа отправилась в Самарский областной художественный музей. Сотрудники музея провели для ребят увлекательную экскурсию по главным залам музея и показали работы русских художников, начиная с 16 века и заканчивая авангардом. Гости смогли увидеть подлинники известных художников — Ивана Айвазовского, Владимира Боровиковского, Михаила Пескова, Алексея Степанова. Эта коллекция наиболее полным образом отображает историю русской живописи и иконописи.

"Это была очень интересная и познавательная экскурсия, — поделилась впечатлениями участница форума из Белгорода Ивана Гордана Мрксич. — Больше всего мне нравятся полотна Айвазовского. У России очень богатая история, отчасти с которой я познакомилась еще в школе, где изучала русский язык".

Вечером иностранные гости познакомились с врио руководителя администрации губернатора Самарской области — руководителем департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрием Холиным. Значительная часть диалога с иностранной молодежью была посвящена поддержке иностранных граждан в нашем регионе, а также особенностям российских выборов.

Беседа в одном из залов отеля Holiday Inn пусть и затронула важные темы, но получилась вполне непринужденной и полной взаимных комплиментов. 

"Если кто-то из вас изъявит желание войти в молодежный или управленческий кадровый резерв Самарской области, мы, безусловно, рады будем вас видеть", — в первые же минуты заверил Дмитрий Холин, показав гостям, насколько велико доверие принимающей стороны.

Молодых людей интересовали перспективы иностранцев, которые желают учиться или работать в Самарской области. В ответ врио руководителя администрации губернатора рассказал, что в нашем регионе проживают в гармонии 157 национальностей и работают десятки компаний, основанных на международном партнерстве. И, разумеется, гости могут рассчитывать на поддержку.

В пример Дмитрий Холин привел несколько конкретных проектов, которые могли бы быть полезны приезжим студентам и работникам — поддержка сотрудников социально-значимых профессий в сельской местности, софинансирование оплаты труда работодателем и государством для сотрудников производств и так далее.

Волновала участников форума и тема предстоящих выборов. В частности, спрашивали, как примерно распределятся голоса самарцев. Но тут иностранцам предстояло узнать, что в "день тишины" об этом в России не говорят.

Когда же в финале беседы прозвучал вопрос о главном потенциале Самарской области, врио руководителя администрации губернатора с ответом не колебался. "Люди, — сказал он. — Люди, которые хотят жить в этом красивом месте. На территории, где их объединяют общие цели и интересы… И то, что у нас проживают представители столь многих национальностей, служит подтверждением, что многие стремятся только остаться жить и работать у нас".

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