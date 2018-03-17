Иностранные участники форума "Россия — страна возможностей" выяснили, что будет, если они захотят остаться в Самаре

В субботу, 17 марта, участники форума "Россия — страна возможностей" побывали сразу в двух известных самарских музеях. Первым иностранных делегатов принял Музей модерна.
Бывший особняк купца первой гильдии Александра Курлина и его жены Александры на сегодняшний день является единственным музеем в России, который может похвастаться столь богатым собранием экспонатов в стиле модерн. Иностранным гостям рассказали об истории купечества в Самаре и о том, почему в России в начале двадцатого века так любили этот архитектурный стиль.
Следом экскурсионная группа отправилась в Самарский областной художественный музей. Сотрудники музея провели для ребят увлекательную экскурсию по главным залам музея и показали работы русских художников, начиная с 16 века и заканчивая авангардом. Гости смогли увидеть подлинники известных художников — Ивана Айвазовского, Владимира Боровиковского, Михаила Пескова, Алексея Степанова. Эта коллекция наиболее полным образом отображает историю русской живописи и иконописи.
"Это была очень интересная и познавательная экскурсия, — поделилась впечатлениями участница форума из Белгорода Ивана Гордана Мрксич. — Больше всего мне нравятся полотна Айвазовского. У России очень богатая история, отчасти с которой я познакомилась еще в школе, где изучала русский язык".
Вечером иностранные гости познакомились с врио руководителя администрации губернатора Самарской области — руководителем департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрием Холиным. Значительная часть диалога с иностранной молодежью была посвящена поддержке иностранных граждан в нашем регионе, а также особенностям российских выборов.
Беседа в одном из залов отеля Holiday Inn пусть и затронула важные темы, но получилась вполне непринужденной и полной взаимных комплиментов.
"Если кто-то из вас изъявит желание войти в молодежный или управленческий кадровый резерв Самарской области, мы, безусловно, рады будем вас видеть", — в первые же минуты заверил Дмитрий Холин, показав гостям, насколько велико доверие принимающей стороны.
Молодых людей интересовали перспективы иностранцев, которые желают учиться или работать в Самарской области. В ответ врио руководителя администрации губернатора рассказал, что в нашем регионе проживают в гармонии 157 национальностей и работают десятки компаний, основанных на международном партнерстве. И, разумеется, гости могут рассчитывать на поддержку.
В пример Дмитрий Холин привел несколько конкретных проектов, которые могли бы быть полезны приезжим студентам и работникам — поддержка сотрудников социально-значимых профессий в сельской местности, софинансирование оплаты труда работодателем и государством для сотрудников производств и так далее.
Волновала участников форума и тема предстоящих выборов. В частности, спрашивали, как примерно распределятся голоса самарцев. Но тут иностранцам предстояло узнать, что в "день тишины" об этом в России не говорят.
Когда же в финале беседы прозвучал вопрос о главном потенциале Самарской области, врио руководителя администрации губернатора с ответом не колебался. "Люди, — сказал он. — Люди, которые хотят жить в этом красивом месте. На территории, где их объединяют общие цели и интересы… И то, что у нас проживают представители столь многих национальностей, служит подтверждением, что многие стремятся только остаться жить и работать у нас".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.