В Тольятти врачи "скорой" спасали девочку-подростка, проглотившую таблетки

В пятницу, 16 марта, в первом часу дня в одной из квартир по ул. Маршала Жукова в Автозаводском районе понадобилась помощь 16-летней девочке, проглотившей таблетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Вызванные врачи тольяттинской службы "03" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
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Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?