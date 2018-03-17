В Тольятти врачи "скорой" спасали девочку-подростка, проглотившую таблетки

В пятницу, 16 марта, в первом часу дня в одной из квартир по ул. Маршала Жукова в Автозаводском районе понадобилась помощь 16-летней девочке, проглотившей таблетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные врачи тольяттинской службы "03" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.