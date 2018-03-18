На избирательных участках Самарской области работают наблюдатели из СНГ

По закону о выборах президента Российской Федерации независимые наблюдатели с международной аккредитацией имеют право присутствовать на любом избирательном участке по своему выбору. Пользуясь этим правом 18 марта в Самару прибыли 11 наблюдателей от СНГ.

Группа казахстанских независимых наблюдателей утром присутствовала на открытии избирательного участка № 2905 Ленинского района Самары. Перед началом голосования они познакомились с членами избирательной комиссии, осмотрели помещение участка, поприсутствовали при опломбировании урн и изучили списки избирателей.

В течение дня иностранные гости планируют посетить несколько избирательных комиссий, в том числе отправятся на "воздушной подушке" на правый берег Волги и нанесут визит в Рождественскую среднюю школу, где расположен избирательный участок № 0707.

Напомним, голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. В Самарской области открыто 1789 избирательных участков, в списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей. Помимо членов наблюдательной комиссии от СНГ на нынешних выборах работает миссия ОБСЕ, которая состоит из 16 иностранных наблюдателей. Всего в качестве общественных наблюдателей в регионе трудятся почти 3 тыс. человек.