На избирательных участках Самарской области работают наблюдатели из СНГ

По закону о выборах президента Российской Федерации независимые наблюдатели с международной аккредитацией имеют право присутствовать на любом избирательном участке по своему выбору. Пользуясь этим правом 18 марта в Самару прибыли 11 наблюдателей от СНГ.
Группа казахстанских независимых наблюдателей утром присутствовала на открытии избирательного участка № 2905 Ленинского района Самары. Перед началом голосования они познакомились с членами избирательной комиссии, осмотрели помещение участка, поприсутствовали при опломбировании урн и изучили списки избирателей.
В течение дня иностранные гости планируют посетить несколько избирательных комиссий, в том числе отправятся на "воздушной подушке" на правый берег Волги и нанесут визит в Рождественскую среднюю школу, где расположен избирательный участок № 0707.
Напомним, голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. В Самарской области открыто 1789 избирательных участков, в списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей. Помимо членов наблюдательной комиссии от СНГ на нынешних выборах работает миссия ОБСЕ, которая состоит из 16 иностранных наблюдателей. Всего в качестве общественных наблюдателей в регионе трудятся почти 3 тыс. человек.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.