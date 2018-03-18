16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На избирательных участках Самарской области работают наблюдатели из СНГ В регионе началось голосование на выборах президента Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова встретилась с наблюдателями ОБСЕ В области прошел заключительный этап обучения актива "Открытого альянса наблюдателей" Ирина Скупова: "Общественным наблюдателям открыт доступ на все избирательные участки, в том числе и временные на предприятиях"

Выборы Власть и политика

На избирательных участках Самарской области работают наблюдатели из СНГ

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати

По закону о выборах президента Российской Федерации независимые наблюдатели с международной аккредитацией имеют право присутствовать на любом избирательном участке по своему выбору. Пользуясь этим правом 18 марта в Самару прибыли 11 наблюдателей от СНГ.

Фото: автора

Группа казахстанских независимых наблюдателей утром присутствовала на открытии избирательного участка № 2905 Ленинского района Самары. Перед началом голосования они познакомились с членами избирательной комиссии, осмотрели помещение участка, поприсутствовали при опломбировании урн и изучили списки избирателей.

В течение дня иностранные гости планируют посетить несколько избирательных комиссий, в том числе отправятся на "воздушной подушке" на правый берег Волги и нанесут визит в Рождественскую среднюю школу, где расположен избирательный участок № 0707.

Напомним, голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. В Самарской области открыто 1789 избирательных участков, в списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей. Помимо членов наблюдательной комиссии от СНГ на нынешних выборах работает миссия ОБСЕ, которая состоит из 16 иностранных наблюдателей. Всего в качестве общественных наблюдателей в регионе трудятся почти 3 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1