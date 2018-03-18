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Культура

Скончался директор самарского училища культуры и искусств Владимир Городничев

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На 66–м году жизни скончался директор самарского областного училища культуры и искусств Владимир Городничев.

Кандидат культурологии, почетный работник среднего профессионального образования РФ, Владимир Анатольевич связал всю свою жизнь с педагогической и творческой деятельностью.

После окончания Куйбышевского института культуры был направлен на работу в культпросветучилище в качестве концертмейстера. С 1985 года занимал должность заместителя директора по учебной работе. В 2000 году был назначен на должность директора областного училища культуры.

Присущие ему работоспособность, нацеленность на достижение результата, способность принимать решения, интеллигентность, коммуникабельность, доброжелательность, терпение, готовность отвечать на любые вопросы всегда восхищали окружающих его людей.

Прощание состоится 19 марта по адресам: пр. Масленникова, 26 — с 10:30 до 11:30, ритуальный зал, ул. Дзержинского, 27 — с 12:00 до 14:00.

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