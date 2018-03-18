Циклон, принесший в Самарскую область снегопады, отступит 19 марта

Сильные снегопады, накрывшие Самарскую область в воскресенье, 18 марта, принес южный циклон, в центре которого оказался регион, сообщает Приволжское УГМС.
Однако уже в понедельник в тылу этого циклона на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух: осадки прекратятся и температура воздуха в ночные часы местами понизится до -20°.
Днем в понедельник обещают облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -5 ... -10 °C.
Во вторник местами возможен небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -2 ... -7 °C
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html