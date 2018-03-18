Циклон, принесший в Самарскую область снегопады, отступит 19 марта

Сильные снегопады, накрывшие Самарскую область в воскресенье, 18 марта, принес южный циклон, в центре которого оказался регион, сообщает Приволжское УГМС.

Однако уже в понедельник в тылу этого циклона на Среднюю Волгу начнет поступать холодный воздух: осадки прекратятся и температура воздуха в ночные часы местами понизится до -20°.

Днем в понедельник обещают облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -5 ... -10 °C.

Во вторник местами возможен небольшой и умеренный снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -2 ... -7 °C