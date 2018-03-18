16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре полным ходом идет уборка снега Циклон, принесший в Самарскую область снегопады, отступит 19 марта Из "Волгаря" пустят новый автобусный маршрут до площади Революции Иностранные участники форума "Россия — страна возможностей" выяснили, что будет, если они захотят остаться в Самаре Самарские победители "Абилимпикс" приняли участие в форуме "Россия — страна возможностей"

Общество

В Самаре полным ходом идет уборка снега

САМАРА. 18 МАРТА.ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати

Прогнозы синоптиков на выходные дни в Самаре оправдались: снег идет вторые сутки.

Работа по уборке снега велась накануне в субботу, 17 марта — на улицы города вышло 40 единиц техники, 53 дорожных рабочих. Всего было вывезено 77,9 т снега.

В изменившихся погодных условиях на расчистку дорог, пешеходных переходов, тротуаров, остановочных площадок, "карманов" для подъезда общественного транспорта, лестничных сходов только МП "Благоустройство" в ночь на 18 марта вывело 256 спецмашины и 86 дорожных рабочих. Сейчас количество персонала увеличено втрое. В уборке улиц задействованы 156 машин.

Параллельно с расчисткой производится обработка многокомпонентными противогололедными материалами — за сутки применили порядка 470 т реагентов. В ночную смену упор будет сделан не только на расчистку, но и на вывоз снега. Для этого планируется использовать все максимально возможные ресурсы.

Первостепенно приводятся в порядок проезжие части, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и осуществляется подъезд к избирательным участкам и учреждениям соцсферы. Кроме того, в целях обеспечения безопасности на дорогах предприятие содержит средства организации дорожного движения.

Основные трассы и крупные автодороги чистит от снега государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО — это Московское шоссе, ул. Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Волжское и Красноглинское шоссе и др.

Всего с улиц Самары было вывезено за это время 2289 т снега, использовано 146,5 т соли и 54 т песко-соляной смеси.

Ночью по области прошел умеренный и сильный снег, кроме южных районов. На 8:00 снег по всей области от слабого (юг) до сильного, метель, сильный порывистый ветер. 

Гид потребителя

Последние комментарии

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Пер Дун 15 марта 2018 12:48 Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Фото на сайте

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

Форум "Россия — страна возможностей"

Форум "Россия — страна возможностей"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1