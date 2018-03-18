В Самаре полным ходом идет уборка снега

Прогнозы синоптиков на выходные дни в Самаре оправдались: снег идет вторые сутки.
Работа по уборке снега велась накануне в субботу, 17 марта — на улицы города вышло 40 единиц техники, 53 дорожных рабочих. Всего было вывезено 77,9 т снега.
В изменившихся погодных условиях на расчистку дорог, пешеходных переходов, тротуаров, остановочных площадок, "карманов" для подъезда общественного транспорта, лестничных сходов только МП "Благоустройство" в ночь на 18 марта вывело 256 спецмашины и 86 дорожных рабочих. Сейчас количество персонала увеличено втрое. В уборке улиц задействованы 156 машин.
Параллельно с расчисткой производится обработка многокомпонентными противогололедными материалами — за сутки применили порядка 470 т реагентов. В ночную смену упор будет сделан не только на расчистку, но и на вывоз снега. Для этого планируется использовать все максимально возможные ресурсы.
Первостепенно приводятся в порядок проезжие части, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и осуществляется подъезд к избирательным участкам и учреждениям соцсферы. Кроме того, в целях обеспечения безопасности на дорогах предприятие содержит средства организации дорожного движения.
Основные трассы и крупные автодороги чистит от снега государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО — это Московское шоссе, ул. Ново-Садовая, Демократическая, Ташкентская, Волжское и Красноглинское шоссе и др.
Всего с улиц Самары было вывезено за это время 2289 т снега, использовано 146,5 т соли и 54 т песко-соляной смеси.
Ночью по области прошел умеренный и сильный снег, кроме южных районов. На 8:00 снег по всей области от слабого (юг) до сильного, метель, сильный порывистый ветер.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.