Избиратели: "От того, как мы проголосуем будет зависеть то, как будем жить следующие 6 лет"

В день выборов, 18 марта, к открытию двух избирательных участков в школе № 148, расположенных по улице Коммунистической, 25, выстроилась небольшая очередь. К 8 утра все уже было готовы, члены участковой комиссии приступили к работе, на оба участка прибыли и иностранные наблюдатели.

Первыми на свой участок пришли две подруги — Валентина Петровна и Маргарита Сергеевна, они ходят на все выборы и всегда приходят к открытию. Обе приняли участие и в голосовании за кандидата в президенты и в референдуме за проекты благоустройства общественных территорий.

Валентина Петровна проголосовала против сноса стены на площади Славы: "Там раньше дети со склона катались на санках, на ледянках, сколько рук и ног поломали, сколько голов разбивали?" Также женщины проголосовали за благоустройство парка на Воронежских озерах и сквера на углу улиц Полевой и Мичурина.

Илье Егорову 18 лет исполнилось в прошлом году. Это его первые выборы и сразу же самого высокого уровня. По этому поводу молодому избирателю подарили обложку на паспорт с российской символикой. На воскресенье у него запланировано много дел, но голосование он поставил первым пунктом.

"Ведь от того, как мы проголосуем будет зависеть то, как будем жить следующие 6 лет", — считает Илья. Узнав от сотрудников участковой комиссии о том, что здесь проходит общественный референдум по благоустройству, он со словами "я за Металлург", отправился за бюллетенями для голосования.

В целом атмосфера на участках в школе № 148 была спокойная и деловитая. Иностранные наблюдатели, пробыв на участках 2920 и 2921 около часа, отправились на следующую точку.