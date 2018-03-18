16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах президента России Международные наблюдатели посетили избирательные участки Избиратель Людмила Матвеева: "Кого мы выберем, так и будем жить" Явка на 10:00 в регионе составила 10,17% Глава региона посетил избирательный участок №1784

Выборы Власть и политика

Избиратели: "От того, как мы проголосуем будет зависеть то, как будем жить следующие 6 лет"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 97
Версия для печати

В день выборов, 18 марта, к открытию двух избирательных участков в школе № 148, расположенных по улице Коммунистической, 25, выстроилась небольшая очередь. К 8 утра все уже было готовы, члены участковой комиссии приступили к работе, на оба участка прибыли и иностранные наблюдатели.

В школе № 148 голосование за кандидатов в президенты проходит в спокойной обстановке В школе № 148 голосование за кандидатов в президенты проходит в спокойной обстановке
Фото: Игорь Казановский

Первыми на свой участок пришли две подруги — Валентина Петровна и Маргарита Сергеевна, они ходят на все выборы и всегда приходят к открытию. Обе приняли участие и в голосовании за кандидата в президенты и в референдуме за проекты благоустройства общественных территорий.

Валентина Петровна проголосовала против сноса стены на площади Славы: "Там раньше дети со склона катались на санках, на ледянках, сколько рук и ног поломали, сколько голов разбивали?" Также женщины проголосовали за благоустройство парка на Воронежских озерах и сквера на углу улиц Полевой и Мичурина.

Илье Егорову 18 лет исполнилось в прошлом году. Это его первые выборы и сразу же самого высокого уровня. По этому поводу молодому избирателю подарили обложку на паспорт с российской символикой. На воскресенье у него запланировано много дел, но голосование он поставил первым пунктом.

"Ведь от того, как мы проголосуем будет зависеть то, как будем жить следующие 6 лет", — считает Илья. Узнав от сотрудников участковой комиссии о том, что здесь проходит общественный референдум по благоустройству, он со словами "я за Металлург", отправился за бюллетенями для голосования.

В целом атмосфера на участках в школе № 148 была спокойная и деловитая. Иностранные наблюдатели, пробыв на участках 2920 и 2921 около часа, отправились на следующую точку.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1