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Выборы Власть и политика

Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ в родной школе № 132

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы главы государства. Избирательные участки открылись в 8 утра, одним из первых в Самарской области проголосовал глава региона Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ в родной школе № 132 Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ в родной школе № 132
Фото: Дмитрий Бурлаков

По традиции, руководитель области свой голос отдал в родной школе № 132 в Ленинском районе Самары. Также Дмитрий Азаров проголосовал и за проекты по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

"Сегодня мы выбираем будущее нашей страны, и я уверен, что несмотря на погоду, жители нашего региона придут на избирательные участки с хорошим настроением. Уже с первого часа голосования видно, что активность у самарцев очень хорошая", — сказал журналистам Дмитрий Азаров.

Глава региона заметил, что сегодня утром в Самарской области открылись все избирательные участки, и на текущий момент они работают в штатном режиме. Руководитель области выразил слова благодарности сотрудникам избирательных комиссий за проделанную подготовительную работу.

Особо Дмитрий Азаров выделил работу избиркомов по адресному информированию населения, в частности, о новой возможности проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания.

"В день голосования обеспечена абсолютная прозрачность избирательного процесса. В Самарской области действует ситуационный центр, и у каждого есть возможность получить исчерпывающую информацию о ходе голосования на территории губернии", — резюмировал глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что сегодня во всех муниципалитетах Самарской области проходит рейтинговое голосование по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

"Я уверен, что абсолютное большинство жителей региона используют эту возможность и определят, как развиваться в будущем своему городу, району, поселку", — подчеркнул глава региона.

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Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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