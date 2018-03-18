Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ в родной школе № 132

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы главы государства. Избирательные участки открылись в 8 утра, одним из первых в Самарской области проголосовал глава региона Дмитрий Азаров.

По традиции, руководитель области свой голос отдал в родной школе № 132 в Ленинском районе Самары. Также Дмитрий Азаров проголосовал и за проекты по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

"Сегодня мы выбираем будущее нашей страны, и я уверен, что несмотря на погоду, жители нашего региона придут на избирательные участки с хорошим настроением. Уже с первого часа голосования видно, что активность у самарцев очень хорошая", — сказал журналистам Дмитрий Азаров.

Глава региона заметил, что сегодня утром в Самарской области открылись все избирательные участки, и на текущий момент они работают в штатном режиме. Руководитель области выразил слова благодарности сотрудникам избирательных комиссий за проделанную подготовительную работу.

Особо Дмитрий Азаров выделил работу избиркомов по адресному информированию населения, в частности, о новой возможности проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания.

"В день голосования обеспечена абсолютная прозрачность избирательного процесса. В Самарской области действует ситуационный центр, и у каждого есть возможность получить исчерпывающую информацию о ходе голосования на территории губернии", — резюмировал глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что сегодня во всех муниципалитетах Самарской области проходит рейтинговое голосование по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

"Я уверен, что абсолютное большинство жителей региона используют эту возможность и определят, как развиваться в будущем своему городу, району, поселку", — подчеркнул глава региона.