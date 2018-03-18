Самарский облизбирком: новая система голосования не по месту прописки работает корректно

В Избирательной комиссии Самарской области рассказали как на практике работает новая система голосования не по месту прописки, а по месту нахождения.

По словам члена облизбиркома Светланы Симоновой, она сама написала заявление о голосовании по месту нахождения, чтобы проверить корректность работы новой системы. "Я пришла на участок и нашла себя в списке. Проблем не возникло", - рассказывает она.

По ее словам, члены избирательных комиссий, чтобы не допустить двойного голосования, связываются с избирательными комиссиями, от которых открепился гражданин, и уточняют информацию. Это может занимать до 15 минут, но обычно меньше.

В единичных случаях из-за автоматизированной обработки заявлений о голосовании по месту нахождения избиратели не находят себя в списках, но такие ситуации оперативно разрешаются после проверок информации "в ручном режиме".

"Понятно, что совсем без накладок при таком количестве голосующих по месту нахождения - 110 тысяч человек в регионе и 4,5 миллиона по стране - не могло пройти. Но к счастью, такие ситуации единичны", - говорит Светлана Симонова.