Самарский облизбирком: новая система голосования не по месту прописки работает корректно

В Избирательной комиссии Самарской области рассказали как на практике работает новая система голосования не по месту прописки, а по месту нахождения.
По словам члена облизбиркома Светланы Симоновой, она сама написала заявление о голосовании по месту нахождения, чтобы проверить корректность работы новой системы. "Я пришла на участок и нашла себя в списке. Проблем не возникло", - рассказывает она.
По ее словам, члены избирательных комиссий, чтобы не допустить двойного голосования, связываются с избирательными комиссиями, от которых открепился гражданин, и уточняют информацию. Это может занимать до 15 минут, но обычно меньше.
В единичных случаях из-за автоматизированной обработки заявлений о голосовании по месту нахождения избиратели не находят себя в списках, но такие ситуации оперативно разрешаются после проверок информации "в ручном режиме".
"Понятно, что совсем без накладок при таком количестве голосующих по месту нахождения - 110 тысяч человек в регионе и 4,5 миллиона по стране - не могло пройти. Но к счастью, такие ситуации единичны", - говорит Светлана Симонова.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.