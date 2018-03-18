Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев принял участие в выборах президента

В воскресенье, 18 марта, на избирательном участке № 30 в школе № 29 участие в выборах президента РФ принял председатель городской думы Самары Алексей Дегтев. Также он поучаствовал в голосовании за дворовые и общественные территории, благоустройство которых должно быть проведено в первую очередь.
После голосования Алексей Дегтев отметил, что к выполнению своего гражданского долга относится очень ответственно и никогда не пропускает выборы. "Я доволен увиденным на избирательном участке: радует и оживление жителей, и их прекрасное настроение. Ведь на сегодня, хочу сказать без всякого пафоса, это главные выборы нашей страны. И каждый должен сделать правильный, решительный и ответственный выбор", — подчеркнул председатель городской думы.
Высоко Алексей Дегтев оценил и важность участия в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.
"На это выделены колоссальные ресурсы, но программа рассчитана не на один год. И определить очередность, решить, что будет приводиться в порядок в этом году, что в следующем, всегда было сложно", — отмечает Алексей Дегтев, добавляя, что часто у жителей возникали вопросы относительно того, почему тот или иной участок делается раньше другого. В этом году жителям на отдельных участках для голосования предоставлена возможность самим определить эту очередность.
"Это, я считаю, также государственный, жизненно важный для человека вопрос", — подытожил Алексей Дегтев.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.