Председатель гордумы Самары Алексей Дегтев принял участие в выборах президента

В воскресенье, 18 марта, на избирательном участке № 30 в школе № 29 участие в выборах президента РФ принял председатель городской думы Самары Алексей Дегтев. Также он поучаствовал в голосовании за дворовые и общественные территории, благоустройство которых должно быть проведено в первую очередь.

После голосования Алексей Дегтев отметил, что к выполнению своего гражданского долга относится очень ответственно и никогда не пропускает выборы. "Я доволен увиденным на избирательном участке: радует и оживление жителей, и их прекрасное настроение. Ведь на сегодня, хочу сказать без всякого пафоса, это главные выборы нашей страны. И каждый должен сделать правильный, решительный и ответственный выбор", — подчеркнул председатель городской думы.

Высоко Алексей Дегтев оценил и важность участия в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства.

"На это выделены колоссальные ресурсы, но программа рассчитана не на один год. И определить очередность, решить, что будет приводиться в порядок в этом году, что в следующем, всегда было сложно", — отмечает Алексей Дегтев, добавляя, что часто у жителей возникали вопросы относительно того, почему тот или иной участок делается раньше другого. В этом году жителям на отдельных участках для голосования предоставлена возможность самим определить эту очередность.

"Это, я считаю, также государственный, жизненно важный для человека вопрос", — подытожил Алексей Дегтев.