Миссия наблюдателей от СНГ работает в Тольятти

В воскресенье, 18 марта, в Самарской области продолжается голосование на выборах президента страны. Ход процедуры в Тольятти находится под пристальным внимание иностранных наблюдателей.

Утром члены миссии побывали на участке №3027 в Самаре, который расположен в здании госуниверситета. Здесь гости наблюдали, как участковая избирательная комиссия готовится к началу процедуры.

Международные наблюдатели присутствовали при опломбировании урн, в том числе для голосования на дому, а также ознакомились со списком избирателей.

В настоящий момент представители миссии находятся в Тольятти, где посетили избирательные участки в школах №№ 28, 94 и 72.