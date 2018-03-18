Миссия наблюдателей от СНГ работает в Тольятти

В воскресенье, 18 марта, в Самарской области продолжается голосование на выборах президента страны. Ход процедуры в Тольятти находится под пристальным внимание иностранных наблюдателей.
Утром члены миссии побывали на участке №3027 в Самаре, который расположен в здании госуниверситета. Здесь гости наблюдали, как участковая избирательная комиссия готовится к началу процедуры.
Международные наблюдатели присутствовали при опломбировании урн, в том числе для голосования на дому, а также ознакомились со списком избирателей.
В настоящий момент представители миссии находятся в Тольятти, где посетили избирательные участки в школах №№ 28, 94 и 72.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.