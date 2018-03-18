Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

В день выборов президента России многие жители Самарской области, решившие стать общественными наблюдателями на своих избирательных участках, активно делают селфи и размещают их в социальных сетях под хэштегами #ОбщественныйНаблюдатель, #СамараВыбирает, #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018. За четыре часа с начала выборов лента в одном только "ВКонтакте" пополнилась полутора сотнями постов.
Общественные наблюдатели рассказывают о ходе голосования, явке избирателей, а также о том, каково это — впервые попробовать себя в столь важной роли и следить за чистотой избирательного процесса.
"18 марта — весенний денек! — пишет жительница Самары Татьяна Никитина. — Просыпаемся и идем выбирать будущее нашей любимой страны!".
"Комиссия в полном составе приступила к работе, — сообщает Екатерина Фарафонова, работающая общественным наблюдателем на избирательном участке 2705 (пос. Мехзавод). — Не успел участок открыться в 8.00, а на пороге уже порядка 10 желающих проголосовать людей. Вот какие ответственные и сознательные у нас граждане!"
"Сегодня каждый гражданин должен воспользоваться возможностью выбора лучшего пути для нашей страны. Ну, а я за этим присмотрю, дабы избирательный процесс прошел прозрачно и без нарушений", — пишет под своим фото с избирательного участка общественный наблюдатель Максим Кочетков.
Параллельно вместе с онлайн-отчетами общественных избирателей по хэштегам можно найти последние новости с избирательных участков. Так, городская администрация разместила посты о том, что сегодня утром уже проголосовали почетный гражданин Самары Максим Борисович Оводенко, Герой Советского союза Владимир Иванович Чудайкин, а также первые лица города и области.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.