Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

В день выборов президента России многие жители Самарской области, решившие стать общественными наблюдателями на своих избирательных участках, активно делают селфи и размещают их в социальных сетях под хэштегами #ОбщественныйНаблюдатель, #СамараВыбирает, #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018. За четыре часа с начала выборов лента в одном только "ВКонтакте" пополнилась полутора сотнями постов.

Общественные наблюдатели рассказывают о ходе голосования, явке избирателей, а также о том, каково это — впервые попробовать себя в столь важной роли и следить за чистотой избирательного процесса.

"18 марта — весенний денек! — пишет жительница Самары Татьяна Никитина. — Просыпаемся и идем выбирать будущее нашей любимой страны!".

"Комиссия в полном составе приступила к работе, — сообщает Екатерина Фарафонова, работающая общественным наблюдателем на избирательном участке 2705 (пос. Мехзавод). — Не успел участок открыться в 8.00, а на пороге уже порядка 10 желающих проголосовать людей. Вот какие ответственные и сознательные у нас граждане!"

"Сегодня каждый гражданин должен воспользоваться возможностью выбора лучшего пути для нашей страны. Ну, а я за этим присмотрю, дабы избирательный процесс прошел прозрачно и без нарушений", — пишет под своим фото с избирательного участка общественный наблюдатель Максим Кочетков.

Параллельно вместе с онлайн-отчетами общественных избирателей по хэштегам можно найти последние новости с избирательных участков. Так, городская администрация разместила посты о том, что сегодня утром уже проголосовали почетный гражданин Самары Максим Борисович Оводенко, Герой Советского союза Владимир Иванович Чудайкин, а также первые лица города и области.