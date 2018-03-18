Глава региона посетил избирательный участок №1784

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента РФ, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил избирательный участок №1784 в Самаре.
Руководитель области посмотрел, как на практике оказывается содействие избирательным комиссиям органами исполнительной власти по материально-техническому обеспечению.
Примечательно, что состав избирательной комиссии на 1784-ом участке самый молодой в России. "Я тоже работал в избирательной комиссии в молодости, но мне было 22-23 года, а здесь 18-летние ребята. Этот опыт важен не только для Самарской области, но и для всей России в целом", — заметил глава региона.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.