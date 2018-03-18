Глава региона посетил избирательный участок №1784

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента РФ, глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил избирательный участок №1784 в Самаре.

Руководитель области посмотрел, как на практике оказывается содействие избирательным комиссиям органами исполнительной власти по материально-техническому обеспечению.

Примечательно, что состав избирательной комиссии на 1784-ом участке самый молодой в России. "Я тоже работал в избирательной комиссии в молодости, но мне было 22-23 года, а здесь 18-летние ребята. Этот опыт важен не только для Самарской области, но и для всей России в целом", — заметил глава региона.