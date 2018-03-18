16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Международные наблюдатели посетили избирательные участки Избиратель Людмила Матвеева: "Кого мы выберем, так и будем жить" Явка на 10:00 в регионе составила 10,17% Глава региона посетил избирательный участок №1784 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

Выборы Власть и политика

Явка на 10:00 в регионе составила 10,17%

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 111
Версия для печати
Явка на 10:00 в регионе составила 10,17% Явка на 10:00 в регионе составила 10,17%
Фото: Владимир Котмишев

На 10:00 явка на выборах президента в Самарской области составила 10,17%, сообщает облизбирком. Это больше, чем на то же время на выборах 2012 года (7,10%), хотя сегодняшнее голосование проходит при неблагоприятных погодных условиях.

Лидируют по явке Исаклинский (25,97%) и Красноармейский (25,15%) районы.

Меньше всего проголосовавших в Советском (5,88%) и Железнодорожном (6.36%) районах Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1