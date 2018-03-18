Явка на 10:00 в регионе составила 10,17%

На 10:00 явка на выборах президента в Самарской области составила 10,17%, сообщает облизбирком. Это больше, чем на то же время на выборах 2012 года (7,10%), хотя сегодняшнее голосование проходит при неблагоприятных погодных условиях.
Лидируют по явке Исаклинский (25,97%) и Красноармейский (25,15%) районы.
Меньше всего проголосовавших в Советском (5,88%) и Железнодорожном (6.36%) районах Самары.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.