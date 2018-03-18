Явка на 10:00 в регионе составила 10,17%

На 10:00 явка на выборах президента в Самарской области составила 10,17%, сообщает облизбирком. Это больше, чем на то же время на выборах 2012 года (7,10%), хотя сегодняшнее голосование проходит при неблагоприятных погодных условиях.

Лидируют по явке Исаклинский (25,97%) и Красноармейский (25,15%) районы.

Меньше всего проголосовавших в Советском (5,88%) и Железнодорожном (6.36%) районах Самары.