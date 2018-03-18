Избиратель Людмила Матвеева: "Кого мы выберем, так и будем жить"

В воскресенье, 18 марта, в Самаре проходит голосование на выборах президента страны. Людмила Федоровна Матвеева одной из первых пришла сегодня на избирательный участок 2905, расположенный в Самаре, в здании института "Гипровостокнефть" на ул. Красноармейской.
"Я всегда ходила голосовать. Раньше с детьми, сейчас вот пришла одна. Это наш
выбор — кого мы выберем, так и будем жить", — говорит женщина.
Семья Филимоновых была одной из первых, пришедших на участок № 3302, расположенный в школе № 35 на ул. Блюхера в Самаре.
"Я пришел показать пример своему сыну, чтобы он также потом ходил на выборы. Выборы — это очень важно для страны", — говорит глава семейства Максим Филимонов.
"До определенного времени не принимала участие в выборах, - признается его супруга Жанна. - Но в последние года три сознание перевернулось. Я поняла, что это важно".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.