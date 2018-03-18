Избиратель Людмила Матвеева: "Кого мы выберем, так и будем жить"

В воскресенье, 18 марта, в Самаре проходит голосование на выборах президента страны. Людмила Федоровна Матвеева одной из первых пришла сегодня на избирательный участок 2905, расположенный в Самаре, в здании института "Гипровостокнефть" на ул. Красноармейской.

"Я всегда ходила голосовать. Раньше с детьми, сейчас вот пришла одна. Это наш

выбор — кого мы выберем, так и будем жить", — говорит женщина.

Семья Филимоновых была одной из первых, пришедших на участок № 3302, расположенный в школе № 35 на ул. Блюхера в Самаре.

"Я пришел показать пример своему сыну, чтобы он также потом ходил на выборы. Выборы — это очень важно для страны", — говорит глава семейства Максим Филимонов.

"До определенного времени не принимала участие в выборах, - признается его супруга Жанна. - Но в последние года три сознание перевернулось. Я поняла, что это важно".