Международный эксперт Константино Христоянис посетил избирательный участок в Самаре

Международный эксперт из Греции Константино Христоянис в полдень 18 марта посетил избирательный участок № 3012 в Самаре, расположенный в 41-ой школе на ул. Осипенко.
Международный эксперт ознакомился с ходом голосования, задал несколько вопросов касательно процесса — он впервые посещает Россию, а также ознакомился с пунктом общественного голосования по вопросам благоустройства, который расположен в том же здании.
"Мне как эксперту наиболее интересно количество людей, которые приходят на избирательные участки, волнует и настроение этих людей. Важно и то, что происходит участках и качество происходящего. Этот участок я посещаю первым. Я знал, что ожидается большое количество голосующих, и это подтвердилось, много людей вовлечены в политику и пришли голосовать", — поделился впечатлениями эксперт.
Он отметил и интересный подход к организации выборов на данном участке. 41-ю школу украсили в футбольной тематике. Предусмотрели и небольшой интерактив для детей — пока родители голосуют, им предлагается поиграть: забить мяч в ворота и получить сладкое угощение за попытку.
"У меня хорошие впечатления. На участке много эмоциональной энергии", — отметил Константино Христоянис.
В завершении своего визита он также принял участие в интерактиве — постоял в воротах сам и дважды попытался забить гол.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.