В Самаре на избирательные участки выстраиваются очереди

К 11 часам 18 марта в школах № 76 по ул. Мориса Тореза и № 152 по ул. Советской Армии на избирательных участках выстраивались очереди.

Входы в здания оборудованы металлодетекторами, поэтому перед ним скапливалось человек по 20-30. Однако, стоять подолгу людям не приходилось — представители правоохранительных органов работали быстро и слаженно.

Елизавета Александровна, голосовавшая в 76-й школе, рассказала, что многолюдность ее не удивляет: "У нас на всех выборах так. Народ здесь сознательный живет!"

Женщина не пропускает ни одного голосования, считает, что это наша обязанность — прийти на выборы, тем более, когда речь идет о выборах президента страны.

Многолюдно было и в местах, оборудованных для общественного голосования за проекты благоустройства. "Многие идут голосовать целенаправленно, не задавая вопросов. Видно, что они хорошо осведомлены об этом голосовании и уже приняли решение", — рассказала студентка Самарского университета Вера Юрченко, которая работает в качестве волонтера на избирательном участке в школе № 152. По ее словам, охотнее других в референдуме принимают участие женщины 30-50 лет.

В задачи волонтеров входит информирование избирателей о проходящем референдуме. Гражданам предлагается три бюллетеня. В одном представлены проекты благоустройства общественных зон общегородского значения, во втором — районного. Третий предлагает определить судьбу Стены на площади Славы — оставить как есть или сделать ниже, открыв вид на Волгу.