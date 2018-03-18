В Самаре на избирательные участки выстраиваются очереди

К 11 часам 18 марта в школах № 76 по ул. Мориса Тореза и № 152 по ул. Советской Армии на избирательных участках выстраивались очереди.
Входы в здания оборудованы металлодетекторами, поэтому перед ним скапливалось человек по 20-30. Однако, стоять подолгу людям не приходилось — представители правоохранительных органов работали быстро и слаженно.
Елизавета Александровна, голосовавшая в 76-й школе, рассказала, что многолюдность ее не удивляет: "У нас на всех выборах так. Народ здесь сознательный живет!"
Женщина не пропускает ни одного голосования, считает, что это наша обязанность — прийти на выборы, тем более, когда речь идет о выборах президента страны.
Многолюдно было и в местах, оборудованных для общественного голосования за проекты благоустройства. "Многие идут голосовать целенаправленно, не задавая вопросов. Видно, что они хорошо осведомлены об этом голосовании и уже приняли решение", — рассказала студентка Самарского университета Вера Юрченко, которая работает в качестве волонтера на избирательном участке в школе № 152. По ее словам, охотнее других в референдуме принимают участие женщины 30-50 лет.
В задачи волонтеров входит информирование избирателей о проходящем референдуме. Гражданам предлагается три бюллетеня. В одном представлены проекты благоустройства общественных зон общегородского значения, во втором — районного. Третий предлагает определить судьбу Стены на площади Славы — оставить как есть или сделать ниже, открыв вид на Волгу.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.