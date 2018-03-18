Глава Сызрани проголосовал на выборах президента РФ

Главы Сызрани Николай Лядин проголосовал на избирательном участке, расположенном в сызранской школе № 3, сообщает пресс-служба администрации города.

Он отметил, что сегодня горожане выбирают будущее нашей страны: "Это очень ответственный шаг. Сегодня я проголосовал и очень рад, что жители активно участвуют в выборах, приходят семьями. Видно, что настроение у участников избирательного процесса хорошее, — сказал глава Сызрани на избирательном участке. — Немного коррективы внесла погода, обильно выпали осадки. Все резервы техники, которые были в городе, техника предприятий, организаций вышли расчищать снег".

Почти на всех избирательных участках города сегодня проводится культурная программа: работают фото-выставки, выставки рисунков и фотозоны. На некоторых участках юристы, работники социальной защиты населения проводят бесплатный прием граждан.

Жителям, пришедшим с детьми, предлагают после голосования поучаствовать в проводимых мастер-классах по тестопластике, созданию праздничных костюмов.