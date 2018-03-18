Глава Сызрани проголосовал на выборах президента РФ

Главы Сызрани Николай Лядин проголосовал на избирательном участке, расположенном в сызранской школе № 3, сообщает пресс-служба администрации города.
Он отметил, что сегодня горожане выбирают будущее нашей страны: "Это очень ответственный шаг. Сегодня я проголосовал и очень рад, что жители активно участвуют в выборах, приходят семьями. Видно, что настроение у участников избирательного процесса хорошее, — сказал глава Сызрани на избирательном участке. — Немного коррективы внесла погода, обильно выпали осадки. Все резервы техники, которые были в городе, техника предприятий, организаций вышли расчищать снег".
Почти на всех избирательных участках города сегодня проводится культурная программа: работают фото-выставки, выставки рисунков и фотозоны. На некоторых участках юристы, работники социальной защиты населения проводят бесплатный прием граждан.
Жителям, пришедшим с детьми, предлагают после голосования поучаствовать в проводимых мастер-классах по тестопластике, созданию праздничных костюмов.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.