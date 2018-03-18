Жительница Жигулевска пришла на избирательный участок в день 18-летия

18-летняя жительница Жигулевска Милена Богданова пришла на избирательный участок в день своего рождения. Она проголосовала на участке № 0915 в жигулевской школе № 10.
На вопрос почему она пошла голосовать Милена ответила, что "это гражданская обязанность каждого жителя страны". "Я испытываю чувство ответственности, исполненного долга, что я сделала сегодня свой выбор", — прокомментировала девушка.
Милена также приняла участие в референдуме за проекты благоустройства общественных территорий. Она проголосовала за благоустройства в микрорайоне Яблоневый Овраг, сквера за ДК "Жигулевский" и района остановки Могутовой.
Кстати, молодым избирателям, которые впервые участвуют в выборах, на участках вручают обложки для паспорта РФ, наборы стикеров и календари на 2018 год.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.