Жительница Жигулевска пришла на избирательный участок в день 18-летия

18-летняя жительница Жигулевска Милена Богданова пришла на избирательный участок в день своего рождения. Она проголосовала на участке № 0915 в жигулевской школе № 10.

На вопрос почему она пошла голосовать Милена ответила, что "это гражданская обязанность каждого жителя страны". "Я испытываю чувство ответственности, исполненного долга, что я сделала сегодня свой выбор", — прокомментировала девушка.

Милена также приняла участие в референдуме за проекты благоустройства общественных территорий. Она проголосовала за благоустройства в микрорайоне Яблоневый Овраг, сквера за ДК "Жигулевский" и района остановки Могутовой.

Кстати, молодым избирателям, которые впервые участвуют в выборах, на участках вручают обложки для паспорта РФ, наборы стикеров и календари на 2018 год.