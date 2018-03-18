Ольга Гальцова проголосовала в СГСПУ

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова проголосовала на избирательном участке № 3203, расположенном в одном из корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета на ул. Максима Горького.
На участке было многолюдно: голосовать приходили целыми семьями.
"Сегодня главные выборы страны. От нашей активности зависит наше настоящее и будущее наших детей. — заявила Ольга Гальцова. — Меня очень радует, что такое количество людей пришли на избирательные участки реализовать свое конституционное право, несмотря на погоду. Это говорит об активной гражданской позиции и о том, что люди понимают, какая это ответственность — избрать президента России".
Уполномоченный по правам человека высказала надежду на то, что выборы пройдут без нарушений. Для этого избирательной комиссией Самарской области и органами власти по организации выборов на территории региона проведена очень большая работа.
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека региона совместно с членами общественного и экспертного советов при уполномоченном и общественными помощниками в течение февраля-марта посетили 19 территориальных избирательных комиссий и более 80 избирательных участков для проверки их соответствия избирательному законодательству и критериям доступности. Работает ситуационный центр по наблюдению за выборами.
"Сделано все, чтобы выборы прошли строго в соответствии с законодательством, а граждане могли свободно реализовать свое избирательное право" — отметила Ольга Гальцова.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.