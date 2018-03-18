Ольга Гальцова проголосовала в СГСПУ

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова проголосовала на избирательном участке № 3203, расположенном в одном из корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета на ул. Максима Горького.

На участке было многолюдно: голосовать приходили целыми семьями.

"Сегодня главные выборы страны. От нашей активности зависит наше настоящее и будущее наших детей. — заявила Ольга Гальцова. — Меня очень радует, что такое количество людей пришли на избирательные участки реализовать свое конституционное право, несмотря на погоду. Это говорит об активной гражданской позиции и о том, что люди понимают, какая это ответственность — избрать президента России".

Уполномоченный по правам человека высказала надежду на то, что выборы пройдут без нарушений. Для этого избирательной комиссией Самарской области и органами власти по организации выборов на территории региона проведена очень большая работа.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека региона совместно с членами общественного и экспертного советов при уполномоченном и общественными помощниками в течение февраля-марта посетили 19 территориальных избирательных комиссий и более 80 избирательных участков для проверки их соответствия избирательному законодательству и критериям доступности. Работает ситуационный центр по наблюдению за выборами.

"Сделано все, чтобы выборы прошли строго в соответствии с законодательством, а граждане могли свободно реализовать свое избирательное право" — отметила Ольга Гальцова.