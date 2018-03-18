Оксана Круглова: "Организованная на выборах система наблюдения — это прорыв с точки зрения общественного контроля"

В воскресенье, 18 марта, регион принимает участие в выборах президента Российской Федерации. Контроль за происходящим на участках ведется в ситуационном центре.
"У нас работают 30 волонтеров, каждый из которых просматривает 32-33 камеры. Если он замечает что-то, то сообщает координаторам. Они еще раз отсматривают спорный фрагмент на видео. Если есть основания, координаторы созваниваются с конкретным избирательным участком, где тут же принимают меры", — рассказала член самарского избиркома с правом решающего голоса Оксана Круглова.
По ее словам, на 13:00 обнаружены недочеты технического характера: недоступна для обзора камеры увеличенная копия протокола, также на одном участке камеры направлены были в кабинку.
"Сейчас все нюансы устранены, — сообщила Круглова. — Думаю, что организованная здесь система видеонаблюдения — это большой прорыв в области общественного контроля. Сегодня каждый гражданин, воспользовавшись порталом нашвыбор2018.рф, может увидеть, что происходит на участке. Кроме того, при ситуационном центре работает горячая линия. Мы также исследуем эту информацию и даем ответ избирателям", — сказала Круглова.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.