Дмитрий Азаров поздравил Елену Шпакову с 93-летием

В воскресенье, 18 марта, свой 93-й день рождения отмечает почетный гражданин Самарской области, первый директор куйбышевской шоколадной фабрики "Россия" Елена Шпакова.
Елена Васильевна принимает сегодня поздравления со всех уголков страны, поздравить именинницу приехал и глава региона Дмитрий Азаров.
"Спасибо Вам за то, что сохранили свою энергию и продолжаете ей делиться с молодежью. Здоровья вам и долгих лет жизни. Знаю, что вы продолжаете ставить перед собой высокие задачи и всегда выполняете их", — обратился к Елене Шпаковой Дмитрий Азаров.
Глава региона и почетная жительница областного центра обсудили главное политическое событие года — выборы президента страны. Елена Васильевна сообщила, что всегда принимает участие в голосовании, не станет исключением и сегодняшний день.
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