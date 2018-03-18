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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил Елену Шпакову с 93-летием

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 марта, свой 93-й день рождения отмечает почетный гражданин Самарской области, первый директор куйбышевской шоколадной фабрики "Россия" Елена Шпакова.

Дмитрий Азаров поздравил Елену Шпакову с 93-летием Дмитрий Азаров поздравил Елену Шпакову с 93-летием
Фото: Дмитрий Бурлаков

Елена Васильевна принимает сегодня поздравления со всех уголков страны, поздравить именинницу приехал и глава региона Дмитрий Азаров.

"Спасибо Вам за то, что сохранили свою энергию и продолжаете ей делиться с молодежью. Здоровья вам и долгих лет жизни. Знаю, что вы продолжаете ставить перед собой высокие задачи и всегда выполняете их", — обратился к Елене Шпаковой Дмитрий Азаров.

Глава региона и почетная жительница областного центра обсудили главное политическое событие года — выборы президента страны. Елена Васильевна сообщила, что всегда принимает участие в голосовании, не станет исключением и сегодняшний день.

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