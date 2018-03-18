Сотрудники АвтоВАЗа о временном избирательном участке: "Все прекрасно организовано"

Для проведения выборов президента России в Самарской области на предприятиях непрерывного цикла были созданы три временных избирательных участка. Один из них действует на АвтоВАЗе.
"Все прекрасно организовано, — комментирует пришедший на участок водитель погрузчика Владимир Мочалов. — Настроение отличное, находимся на работе. Для нашей страны сегодняшние выборы - самое главное".
"Как гражданин России я обязана была прийти проголосовать за кандидата, так как это мой гражданский долг", — делится работница предприятия Ольга Ермолаева.
На участке голосуют и сотрудники ЧОПа, охраняющего периметр АвтоВАЗа.
"Каждый год голосую, считаю, что мой голос важен. Это мое право участвовать в жизни нашей страны", — говорит сотрудница ЧОПа Марина Сметанина.
На участке работают общественные и международные наблюдатели.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.