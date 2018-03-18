Сотрудники АвтоВАЗа о временном избирательном участке: "Все прекрасно организовано"

Для проведения выборов президента России в Самарской области на предприятиях непрерывного цикла были созданы три временных избирательных участка. Один из них действует на АвтоВАЗе.

"Все прекрасно организовано, — комментирует пришедший на участок водитель погрузчика Владимир Мочалов. — Настроение отличное, находимся на работе. Для нашей страны сегодняшние выборы - самое главное".

"Как гражданин России я обязана была прийти проголосовать за кандидата, так как это мой гражданский долг", — делится работница предприятия Ольга Ермолаева.

На участке голосуют и сотрудники ЧОПа, охраняющего периметр АвтоВАЗа.

"Каждый год голосую, считаю, что мой голос важен. Это мое право участвовать в жизни нашей страны", — говорит сотрудница ЧОПа Марина Сметанина.

На участке работают общественные и международные наблюдатели.