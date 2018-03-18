16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Отрадненцы выбирают будущее страны и родного города Дмитрий Орлов: Явка в Самарской области высока, хотя значительно дифференцирована Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах президента России Общественный наблюдатель Светлана Климачева: "Все проходит в хорошей доброй обстановке" Владимир Чудайкин: "Я голосовал за великое будущее России"

Выборы Власть и политика

Виктор Сазонов проголосовал на Безымянке

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 52
Версия для печати

На выборах президента России председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов проголосовал в самарской гимназии № 133. Перед голосованием он пообщался с жителями Кировского района.

Виктор Сазонов проголосовал на Безымянке Виктор Сазонов проголосовал на Безымянке
Фото: Геннадий Китаев

"Вижу, что люди активно идут голосовать и просто уверен, что у нас будет хорошая явка. Это говорит о том, что люди неравнодушны к своей судьбе и судьбе страны. Ведь каждый из нас определяет будущее нашего государства. Без активного участия граждан не одно важное событие не может состояться,  — сказал глава областного парламента. — Люди должны занимать активную, гражданскую позицию. А не руководствоваться принципом — выберут без меня.  Лично я тоже проголосовал за будущее России и  глубоко убежден, что будет избран сильный лидер, который обеспечит движение вверх".

Отвечая на вопрос, почему он решил голосовать в Кировском районе Самары, Виктор Сазонов отметил: "Здесь живут мои родные избиратели, которые меня выбрали депутатом Самарской губернской думы. Поэтому где еще могу голосовать? Я счастлив, что могу быть в этот день  вместе с ними. Меня открепили от участка по месту регистрации, и я с большим удовольствием отдал свой голос на Безымянке".

Также председатель СГД принял участие в рейтинговом голосовании по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". "Сегодня каждый житель сможет  повлиять на облик своего города, района, села. Очередность благоустройства общественных пространств будет определена прямым голосованием самих граждан, — пояснил  он. — В Кировском районе самарцы выбирают из 13 территорий. В основу составления рейтинга общественной значимости ляжет количество голосов, отданных людьми за ту  или иную территорию".

Поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории, набравшее меньшее количество голосов, будут реализованы в  последующие годы.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1