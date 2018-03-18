Виктор Сазонов проголосовал на Безымянке

На выборах президента России председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов проголосовал в самарской гимназии № 133. Перед голосованием он пообщался с жителями Кировского района.

"Вижу, что люди активно идут голосовать и просто уверен, что у нас будет хорошая явка. Это говорит о том, что люди неравнодушны к своей судьбе и судьбе страны. Ведь каждый из нас определяет будущее нашего государства. Без активного участия граждан не одно важное событие не может состояться, — сказал глава областного парламента. — Люди должны занимать активную, гражданскую позицию. А не руководствоваться принципом — выберут без меня. Лично я тоже проголосовал за будущее России и глубоко убежден, что будет избран сильный лидер, который обеспечит движение вверх".

Отвечая на вопрос, почему он решил голосовать в Кировском районе Самары, Виктор Сазонов отметил: "Здесь живут мои родные избиратели, которые меня выбрали депутатом Самарской губернской думы. Поэтому где еще могу голосовать? Я счастлив, что могу быть в этот день вместе с ними. Меня открепили от участка по месту регистрации, и я с большим удовольствием отдал свой голос на Безымянке".

Также председатель СГД принял участие в рейтинговом голосовании по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". "Сегодня каждый житель сможет повлиять на облик своего города, района, села. Очередность благоустройства общественных пространств будет определена прямым голосованием самих граждан, — пояснил он. — В Кировском районе самарцы выбирают из 13 территорий. В основу составления рейтинга общественной значимости ляжет количество голосов, отданных людьми за ту или иную территорию".

Поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории, набравшее меньшее количество голосов, будут реализованы в последующие годы.