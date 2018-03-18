Александр Нефедов проголосовал в Новокуйбышевске

В воскресенье, 18 марта, на избирательном участке № 1930 в Новокуйбышевске свой голос на выборах главы государства отдал врио первого вице-губернатора, председатель правительства региона Александр Нефедов.
"Я гражданин нашей страны, и поэтому я с чувством высокой гражданской ответственности пришел на избирательный участок и выполнил свой долг. Погодные условия немного подводят, но уверен, что голосование пройдет с хорошей явкой, и жители нашей губернии выскажут свое мнение на выборах", — сообщил журналистам после голосования председатель правительства региона.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.