Александр Нефедов проголосовал в Новокуйбышевске

В воскресенье, 18 марта, на избирательном участке № 1930 в Новокуйбышевске свой голос на выборах главы государства отдал врио первого вице-губернатора, председатель правительства региона Александр Нефедов.

"Я гражданин нашей страны, и поэтому я с чувством высокой гражданской ответственности пришел на избирательный участок и выполнил свой долг. Погодные условия немного подводят, но уверен, что голосование пройдет с хорошей явкой, и жители нашей губернии выскажут свое мнение на выборах", — сообщил журналистам после голосования председатель правительства региона.