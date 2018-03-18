Александр Брод: "Явка по Самарской области хорошая и не вызывает тревоги"

В Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 12:00 составляет 28,81% или 693158 человек. В 2012 году активность в это время была на уровне 23,71%. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал ход выборов и динамику активности граждан в регионе.

"Явка по Самарской области хорошая и не вызывает тревоги. В целом по стране мы фиксируем увеличение явки, и связано это с тремя факторами. Первое — четкая подготовка организаторов выборов. Второе — новые способы контроля за выборами. Создан общественный институт наблюдателей за выборами, и это повышает доверие к избирательным процессам. Третий фактор, повлиявший на явку, это новые механизмы голосования, в частности возможность голосования по месту нахождения, подача заявления через интернет на выбор избирательного участка. По данным, поступающих из регионов, можно прогнозировать что явка будет выше", — считает Александр Брод. "Была проведена большая работа по подготовке наблюдателей. Я приезжал на один из семинаров по обучению наблюдателей и увидел большую заинтересованность людей", — сказал эксперт. Напомним, в общественные наблюдатели на выборах-2018 в Самарской области записалось более 3 тыс. человек.