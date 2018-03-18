Александр Брод: "Явка по Самарской области хорошая и не вызывает тревоги"

В Самарской области явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 12:00 составляет 28,81% или 693158 человек. В 2012 году активность в это время была на уровне 23,71%. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал ход выборов и динамику активности граждан в регионе.
- "Явка по Самарской области хорошая и не вызывает тревоги. В целом по стране мы фиксируем увеличение явки, и связано это с тремя факторами. Первое — четкая подготовка организаторов выборов. Второе — новые способы контроля за выборами. Создан общественный институт наблюдателей за выборами, и это повышает доверие к избирательным процессам. Третий фактор, повлиявший на явку, это новые механизмы голосования, в частности возможность голосования по месту нахождения, подача заявления через интернет на выбор избирательного участка. По данным, поступающих из регионов, можно прогнозировать что явка будет выше", — считает Александр Брод.
"Была проведена большая работа по подготовке наблюдателей. Я приезжал на один из семинаров по обучению наблюдателей и увидел большую заинтересованность людей", — сказал эксперт. Напомним, в общественные наблюдатели на выборах-2018 в Самарской области записалось более 3 тыс. человек.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.