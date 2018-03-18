Ольга Гальцова: "Каждый понимает, что его голос важен"

Эксперты продолжают комментировать ход выборной компании президента РФ. Так, уполномоченный по правам человека в области Ольга Гальцова считает, что участие в выборах — это показатель неравнодушного и трепетного отношения к своей Родине.
"Участие в выборах — это проявление патриотизма. Это говорит о том, что человек беспокоится о будущем, о том, как будем развиваться его край", — говорит уполномоченный.
Омбудсмен отметила, что текущая компания значительно отличается от выборов прошлых лет.
"Я участвовала в нескольких выборных компаниях, но такой работы, которая сегодня проводится с нашими избирателями, давно не видела. Важно, что к ней подключились лидеры общественного мнения, которые говорят о необходимости прийти и осуществить свое волеизъявление, — говорит Гальцова. — Не менее важное значение имеет открытие ситуационного центра. Сам факт того, что он открыт, повышает прозрачность выборов. Каждый избиратель понимает, что его голос необходим".
По ее словам, жители региона проявляют к избирательной компании большой интерес. "В пятницу мы проводили прием избирателей. К нам обратилось 80 человек, чего не было ни на одних выборах. Люди спрашивали, где они могут проголосовать, интересовались референдумом об судьбе стены на площади Славы", — рассказала омбудсмен.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.