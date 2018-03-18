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Выборы Власть и политика

Ольга Гальцова: "Каждый понимает, что его голос важен"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты продолжают комментировать ход выборной компании президента РФ. Так, уполномоченный по правам человека в области Ольга Гальцова считает, что участие в выборах — это показатель неравнодушного и трепетного отношения к своей Родине.

"Участие в выборах —  это проявление патриотизма. Это говорит о том, что человек беспокоится о будущем, о том, как будем развиваться его край", — говорит уполномоченный.

Омбудсмен отметила, что текущая компания значительно отличается от выборов прошлых лет.

"Я участвовала в нескольких  выборных компаниях, но такой работы, которая сегодня проводится с нашими  избирателями, давно не видела. Важно, что к ней подключились лидеры общественного мнения, которые говорят о необходимости прийти  и осуществить свое волеизъявление, — говорит Гальцова. — Не менее важное значение имеет открытие ситуационного центра. Сам факт того, что он открыт, повышает прозрачность выборов. Каждый избиратель понимает, что его голос необходим".

По ее словам, жители региона проявляют к избирательной компании большой интерес. "В пятницу мы проводили прием избирателей. К нам обратилось 80 человек, чего не было ни на одних выборах. Люди спрашивали, где они могут проголосовать, интересовались референдумом об судьбе стены на площади Славы", — рассказала омбудсмен.

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