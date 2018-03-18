Владимир Чудайкин: "Я голосовал за великое будущее России"

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин проголосовал в самарской школе № 150, которая носит его имя. На избирательный участок он пришел вместе с женой, внуком и правнуком.

"Сегодня важный день для нашей страны, и я не мог усидеть дома. У России героическое прошлое и великое будущее. Вот за это будущее я и голосовал", — заявил Владимир Иванович.

"У нас отличное настроение, мы видим, сколько людей из соседних с нами квартир и домов идут на избирательные участки", — добавила его супруга.

После голосования Герой Советского Союза Владимир Чудайкин и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов вручили почетные удостоверения тем ребятам, которые 18 марта впервые голосовали.

"Я немного волнуюсь. Все-таки первый раз проголосовал. Раньше любил с родителями ходить на избирательный участок и даже будучи маленьким, опускал бюллетени в урну. Но всегда хотел сам поставить галочку. Сегодня у меня такая возможность появилась, — рассказал одиннадцатиклассник Никита Голованченков. — Понимаю, что мой голос что-то значит, поэтому в дальнейшем буду участвовать во всех выборах".