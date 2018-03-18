Владимир Чудайкин: "Я голосовал за великое будущее России"

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин проголосовал в самарской школе № 150, которая носит его имя. На избирательный участок он пришел вместе с женой, внуком и правнуком.
"Сегодня важный день для нашей страны, и я не мог усидеть дома. У России героическое прошлое и великое будущее. Вот за это будущее я и голосовал", — заявил Владимир Иванович.
"У нас отличное настроение, мы видим, сколько людей из соседних с нами квартир и домов идут на избирательные участки", — добавила его супруга.
После голосования Герой Советского Союза Владимир Чудайкин и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов вручили почетные удостоверения тем ребятам, которые 18 марта впервые голосовали.
"Я немного волнуюсь. Все-таки первый раз проголосовал. Раньше любил с родителями ходить на избирательный участок и даже будучи маленьким, опускал бюллетени в урну. Но всегда хотел сам поставить галочку. Сегодня у меня такая возможность появилась, — рассказал одиннадцатиклассник Никита Голованченков. — Понимаю, что мой голос что-то значит, поэтому в дальнейшем буду участвовать во всех выборах".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.