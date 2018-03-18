Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах президента России

В воскресенье, 18 марта, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах президента страны.
Полпред главы государства проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке № 2551, расположенном в здании МБОУ "Гимназия № 1".
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Михаил Бабич рассказал, что пришел на выборы в хорошем настроении, и отметил, что сегодня люди приходят на избирательные участки, чтобы выбрать будущее страны, свое будущее и будущее своих детей.
"Голосование по состоянию на 10 часов в округе проходит очень организованно. К сожалению, в некоторых регионах подводит погода, но, несмотря на это, очень высокая явка. Люди идут с удовольствием, с хорошим настроением. В регионах была проведена подготовительная работа, чтобы обеспечить людям все необходимые условия и возможность комфортно проголосовать и выразить свое отношение к выборам президента Российской Федерации. Уверен, что все пройдет на самом высоком уровне", — подчеркнул Михаил Бабич.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.