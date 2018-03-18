Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах президента России

В воскресенье, 18 марта, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах президента страны.

Полпред главы государства проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке № 2551, расположенном в здании МБОУ "Гимназия № 1".

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Михаил Бабич рассказал, что пришел на выборы в хорошем настроении, и отметил, что сегодня люди приходят на избирательные участки, чтобы выбрать будущее страны, свое будущее и будущее своих детей.

"Голосование по состоянию на 10 часов в округе проходит очень организованно. К сожалению, в некоторых регионах подводит погода, но, несмотря на это, очень высокая явка. Люди идут с удовольствием, с хорошим настроением. В регионах была проведена подготовительная работа, чтобы обеспечить людям все необходимые условия и возможность комфортно проголосовать и выразить свое отношение к выборам президента Российской Федерации. Уверен, что все пройдет на самом высоком уровне", — подчеркнул Михаил Бабич.