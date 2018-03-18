Вице-президент Самарского землячества Николай Фролов проголосовал в родном городе

В воскресенье, 18 марта, в Самаре свой голос за президента страны отдал вице-президент общественной организации "Самарское землячество" Николай Фролов.
Николай Николаевич живет в Москве с 1978 года, но проголосовать на важнейших выборах приехал на малую родину.
"Я считаю себя частью Самарской области, отдал половину своей жизни, работая на благо нашего региона. И выбор, который все мы сегодня делаем, очень важен как для России, так и для Самарской области. Выбирая главу государства, уверен, что сделал выбор развития нашей страны, а значит и развития нашего региона", — сказал в разговоре с журналистами Николай Фролов.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.