Вице-президент Самарского землячества Николай Фролов проголосовал в родном городе

В воскресенье, 18 марта, в Самаре свой голос за президента страны отдал вице-президент общественной организации "Самарское землячество" Николай Фролов.

Николай Николаевич живет в Москве с 1978 года, но проголосовать на важнейших выборах приехал на малую родину.

"Я считаю себя частью Самарской области, отдал половину своей жизни, работая на благо нашего региона. И выбор, который все мы сегодня делаем, очень важен как для России, так и для Самарской области. Выбирая главу государства, уверен, что сделал выбор развития нашей страны, а значит и развития нашего региона", — сказал в разговоре с журналистами Николай Фролов.