Вадим Нуждин: "Эта кампания войдет в историю как одна из самых чистых и прозрачных"

Активист ОНФ Вадим Нуждин высоко оценивает прозрачность текущей избирательной кампании. Об этом он рассказал 18 марта на площадке ситуационного центра.
"Эта кампания войдет в историю как одна из самых чистых и прозрачных. Я знаю, что с членами ТИКов и УИКов проводились очень хорошие инструктажи, им объясняли как не нужно поступать, — говорит эксперт. — Было сделано все, чтобы избиратель знал: его голос будет учтен".
По мнению Нуждина, эти выборы показатель того, что гражданское общество стало более "взрослым, требовательным, профессиональным".
"Среди общественников уже есть достаточно узкие специалисты в различных вопросах, опираясь на них, мы можем донести свое мнение до любого представителя власти", — сказал Нуждин.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.