Выборы президента РФ в больнице им. Семашко — репортаж из социальных сетей

Общественный наблюдатель Татьяна Харитонова работает на избирательном участке 5101, расположенном в ГКБ № 2 им. Н. А. Семашко. Пункт голосования открыт специально для сотрудников учреждения и пациентов. На этом же участке проголосовал и депутат гордумы Самары, главный врач больницы Яков Резников.
В первой половине дня наблюдатель отмечала на своей странице "Вконтакте" активность желающих проголосовать, несмотря на погоду. Обращений с жалобами автором отмечено не было. На 10:27 на участке, по данным наблюдателя, проголосовало 60 человек.
После 11:00 члены избирательной комиссии вместе с общественным наблюдателем Татьяной Харитоновой отправились в отделения больницы. "Комиссия очень внимательна и соблюдает все правила посещения больницы", — отмечает женщина.
Прежде чем в палату заходят члены комиссии, разрешение на это у пациентов спрашивает врач.
Татьяна Харитонова также отмечает, что пациенты восклицают "так я еще не голосовал".
Напомним, 18 марта в день выборов президента России, в Самарской области работает около 3 тысяч общественных наблюдателей, которых в течение двух месяцев обучали на семинарах и практикумах. Свои отзывы в соцсетях они размещают под хэштегами: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.