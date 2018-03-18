Выборы президента РФ в больнице им. Семашко — репортаж из социальных сетей

Общественный наблюдатель Татьяна Харитонова работает на избирательном участке 5101, расположенном в ГКБ № 2 им. Н. А. Семашко. Пункт голосования открыт специально для сотрудников учреждения и пациентов. На этом же участке проголосовал и депутат гордумы Самары, главный врач больницы Яков Резников.

В первой половине дня наблюдатель отмечала на своей странице "Вконтакте" активность желающих проголосовать, несмотря на погоду. Обращений с жалобами автором отмечено не было. На 10:27 на участке, по данным наблюдателя, проголосовало 60 человек.

После 11:00 члены избирательной комиссии вместе с общественным наблюдателем Татьяной Харитоновой отправились в отделения больницы. "Комиссия очень внимательна и соблюдает все правила посещения больницы", — отмечает женщина.

Прежде чем в палату заходят члены комиссии, разрешение на это у пациентов спрашивает врач.

Татьяна Харитонова также отмечает, что пациенты восклицают "так я еще не голосовал".

Напомним, 18 марта в день выборов президента России, в Самарской области работает около 3 тысяч общественных наблюдателей, которых в течение двух месяцев обучали на семинарах и практикумах. Свои отзывы в соцсетях они размещают под хэштегами: #ОбщественныйНаблюдатель #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018, #СамараВыбирает.