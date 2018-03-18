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Выборы Власть и политика

Екатерина Кузьмичева проголосовала на выборах президента

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 марта, свой голос секретарь самарского реготделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева отдала на избирательном участке в селе Подстепки Ставропольского района.

После этого она посетила несколько избирательных участков Тольятти и Ставропольского района. Екатерина Кузьмичева отметила традиционную активность сельчан на выборах и обратила внимание на активность избирателей Тольятти.

"В полдень 25,96% тольяттинцев уже проголосовали. Это хороший показатель. Он на 5% выше по сравнению с предыдущими выборами президента", — отметила Екатерина Кузьмичева.

Тех, кто не проголосовал в первой половине дня, секретарь "Единой России" пригласила на избирательные участки: "Чтобы благополучно жить в нашей стране, плодотворно реализовывать большие планы и задачи, нам сегодня нужно выбрать президента для сильной, великой страны. В сложной международной обстановке, где мощная развивающаяся Россия является опасным конкурентом, мы должны доказать всему миру легитимность нашей власти, а для этого обязательно нужно прийти на выборы!"

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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