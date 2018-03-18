Екатерина Кузьмичева проголосовала на выборах президента

В воскресенье, 18 марта, свой голос секретарь самарского реготделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева отдала на избирательном участке в селе Подстепки Ставропольского района.

После этого она посетила несколько избирательных участков Тольятти и Ставропольского района. Екатерина Кузьмичева отметила традиционную активность сельчан на выборах и обратила внимание на активность избирателей Тольятти.

"В полдень 25,96% тольяттинцев уже проголосовали. Это хороший показатель. Он на 5% выше по сравнению с предыдущими выборами президента", — отметила Екатерина Кузьмичева.

Тех, кто не проголосовал в первой половине дня, секретарь "Единой России" пригласила на избирательные участки: "Чтобы благополучно жить в нашей стране, плодотворно реализовывать большие планы и задачи, нам сегодня нужно выбрать президента для сильной, великой страны. В сложной международной обстановке, где мощная развивающаяся Россия является опасным конкурентом, мы должны доказать всему миру легитимность нашей власти, а для этого обязательно нужно прийти на выборы!"