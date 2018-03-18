На Новокуйбышевском НПЗ проголосовало 94,5% избирателей

На выборах президента России 18 марта к 15:30 на временном избирательном участке, организованном в одном из корпусов заводоуправления, проголосовало 414 человек из 439 внесенных в списки.

Избирательный участок на Новокуйбышевском НПЗ был организован специально для сотрудников завода, которые работают в этот день. В связи с непрерывным производством здесь много людей, которые выходят на смену на сутки или на 12 часов.

В связи с изменениями в российском предвыборном законодательстве у них появилась возможность проголосовать по месту пребывания, чем многие и воспользовались, написав в установленные сроки заявление в участковую избирательную комиссию.