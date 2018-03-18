На Новокуйбышевском НПЗ проголосовало 94,5% избирателей

На выборах президента России 18 марта к 15:30 на временном избирательном участке, организованном в одном из корпусов заводоуправления, проголосовало 414 человек из 439 внесенных в списки.
Избирательный участок на Новокуйбышевском НПЗ был организован специально для сотрудников завода, которые работают в этот день. В связи с непрерывным производством здесь много людей, которые выходят на смену на сутки или на 12 часов.
В связи с изменениями в российском предвыборном законодательстве у них появилась возможность проголосовать по месту пребывания, чем многие и воспользовались, написав в установленные сроки заявление в участковую избирательную комиссию.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.