Ситуационный центр посетили иностранные наблюдатели

В воскресенье, 18 марта, в регионе проходят выборы президента РФ. За ситуацией на участках следят волонтеры ситуационного центра. Для того, чтобы ознакомиться с работой специалистов, в центр прибывают делегации иностранных наблюдателей.

Первыми центр посетили наблюдатели Мария Херкенхофф (Германия), Стивен Янг (США). Они осмотрели оборудование центра, побеседовали с волонтерами.

"Статус наблюдателя не позволяет давать какие-либо оценочные суждения. Но если судить по мимике, интонации, я думаю, они очень дружественно расположены по отношению ко всему, что происходит на площадке ситуационного центра. Мне кажется, им понравилось, что все организовано масштабно, с привлечением молодежи, а возникшие вопросы оперативно решаются с участковыми комиссиями", — сказала советник губернатора Ирина Скупова.