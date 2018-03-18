Ситуационный центр посетили иностранные наблюдатели

В воскресенье, 18 марта, в регионе проходят выборы президента РФ. За ситуацией на участках следят волонтеры ситуационного центра. Для того, чтобы ознакомиться с работой специалистов, в центр прибывают делегации иностранных наблюдателей.
Первыми центр посетили наблюдатели Мария Херкенхофф (Германия), Стивен Янг (США). Они осмотрели оборудование центра, побеседовали с волонтерами.
"Статус наблюдателя не позволяет давать какие-либо оценочные суждения. Но если судить по мимике, интонации, я думаю, они очень дружественно расположены по отношению ко всему, что происходит на площадке ситуационного центра. Мне кажется, им понравилось, что все организовано масштабно, с привлечением молодежи, а возникшие вопросы оперативно решаются с участковыми комиссиями", — сказала советник губернатора Ирина Скупова.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.