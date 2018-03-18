Хэштег #СамараВыбирает занимает 4 место в топе тем российской сети Twitter

В 17:20 хэштег #СамараВыбирает, посвященный ходу голосования в регионе за президента РФ, занимает четвертое место в топ-5 российского твиттера. К этому времени опубликовано свыше 5343 сообщений с этим тэгом, сообщает департамент информационной политики губернатора Самарской области.

1 место и 3 место занимают теги, посвященные проходящим в стране выборам президента России #выборы2018 (1850 твитов — третье место) и #ВыборыПрезидентаРФ (26,7 тыс твитов).