Ситуационный центр наблюдателей посетили представители Коста-Рики и Казахстана

Ситуационный центр Самарского независимого наблюдения посетили международные наблюдатели из Коста-Рики и Казахстана.

10 представителей Казахстана осмотрели помещение, где работают волонтеры, задали несколько вопросов координаторам. Также наблюдатели из Казахстана заинтересовались ситуацией на одном из избирательных участков. Для выяснения ситуации им была предоставлена видеозапись. В итоге эксперты пришли к мнению, что участок работает корректно.

Также ситуационный центр постелил наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес. Он продемонстрировал прекрасное знание русского языка, лично побеседовал со специалистами центра и осмотрел помещения, где мониторится ситуация на участках .