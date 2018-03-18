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Выборы Власть и политика

Ситуационный центр наблюдателей посетили представители Коста-Рики и Казахстана

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуационный центр Самарского независимого наблюдения посетили международные наблюдатели из Коста-Рики и Казахстана.

Ситуационный центр наблюдателей посетили представители Коста-Рики и Казахстана Ситуационный центр наблюдателей посетили представители Коста-Рики и Казахстана
Фото: ФОТО АВТОРА

10 представителей Казахстана осмотрели помещение, где работают волонтеры, задали несколько вопросов координаторам. Также наблюдатели из Казахстана заинтересовались ситуацией на одном из избирательных участков. Для выяснения ситуации им была предоставлена видеозапись. В итоге  эксперты пришли к мнению, что участок работает корректно.

Также ситуационный центр постелил наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес. Он продемонстрировал прекрасное знание русского языка, лично побеседовал со специалистами центра и осмотрел помещения, где мониторится ситуация на участках .

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Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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