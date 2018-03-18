Ситуационный центр наблюдателей посетили представители Коста-Рики и Казахстана

Ситуационный центр Самарского независимого наблюдения посетили международные наблюдатели из Коста-Рики и Казахстана.
10 представителей Казахстана осмотрели помещение, где работают волонтеры, задали несколько вопросов координаторам. Также наблюдатели из Казахстана заинтересовались ситуацией на одном из избирательных участков. Для выяснения ситуации им была предоставлена видеозапись. В итоге эксперты пришли к мнению, что участок работает корректно.
Также ситуационный центр постелил наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес. Он продемонстрировал прекрасное знание русского языка, лично побеседовал со специалистами центра и осмотрел помещения, где мониторится ситуация на участках .
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.