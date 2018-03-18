Екатерина Сизова проконтролировала доступность участка для людей с ОВЗ

Жители Самарской области продолжают делиться в соцсетях впечатлениями от участия в выборах. Один из отзывов по хэштегу: #СамараВыбирает оставила инвалид-колясочник и бизнесвумен Екатерина Сизова.
"Каждый вправе выбирать! Выбирать мужа/жену, работу, институт, президента. Даже вправе выбирать, выбирать ли ему вообще! Я сделала свой выбор! Даже, несмотря на просто ужаснейшие погодные условия, дворовые приключения и горы снега, я таки добралась до избирательного участка. Конечно, я могла воспользоваться моим правом и "вызвать урну" на дом. Но зачем? Если я пропагандирую инклюзию, равенство общества, равные права, то и пользоваться специальными привилегиями не считаю верным. Мы с коллегами делаем немало, чтобы любые мероприятия были готовы к приходу людей с ОВЗ. Вот и проверила. Приехала на участок по месту прописки, никого не предупреждая, не звоня, не оговаривая. Увидели, встретили, сопроводили так же, как и каждого! И это реально круто. Вот это реальное равенство и полное включение в жизнь общества!!! Я - гражданин своей страны, я верна своим идеалам и ценю свое право выбирать! А вы уже проголосовали?", — написала отзыв девушка на своей странице в Вконтакте.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.