На 18 часов 18 марта предварительная явка на выборы президента РФ в Самарской области составила 60,09%, сообщили в избирательной комиссии региона.

На 18:00 явка на выборы в регионе составила 60,09%

Проголосовало 1,46 млн избирателей. В 2012 году в это время явка составляла 52,73%.

Среди отстающих по этому показателю - Октябрьский (42,06%) и Кировский (49,85%) районы Самары. По активности же граждан лидирует Хворостянский (88,04%) и Клявлинский (86,62%) районы.