Игорь Ермоленко: "Сейчас важно, не кто выиграет, а сколько человек придет на выборы"

В воскресенье, 18 марта, жители области продолжают голосовать на выборах президента РФ. Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Игорь Ермоленко в эфире студии "Открытый код" отметил, что сейчас в общественном мнении основная интрига этой избирательной кампании с точки зрения "Кто" сместилась в сторону "Сколько".

"Не кто выиграет и с каким процентом, а сколько человек придет на выборы, какова будет явка", — отметил он.

И тут, как считает лидер местного "Яблока", столкнулись две противоположные тенденции. Первая из них направлена на увеличение явки. Вторая — на игнорирование выборов вплоть до призывов не голосовать.

"Некоторое такое противостояние существует, особенно оно касается той части аудитории, которая обладает либеральными взглядами, — говорит Игорь Ермоленко. — Для либералов этот раскол — голосовать или не голосовать — сейчас имеет принципиально знаковое значение. К сожалению, в этой истории с "Давайте не голосовать" пострадает представленность людей с либеральными взглядами при формировании программы развития страны на ближайшее будущее".