Игорь Ермоленко: "Сейчас важно, не кто выиграет, а сколько человек придет на выборы"

В воскресенье, 18 марта, жители области продолжают голосовать на выборах президента РФ. Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Игорь Ермоленко в эфире студии "Открытый код" отметил, что сейчас в общественном мнении основная интрига этой избирательной кампании с точки зрения "Кто" сместилась в сторону "Сколько".
"Не кто выиграет и с каким процентом, а сколько человек придет на выборы, какова будет явка", — отметил он.
И тут, как считает лидер местного "Яблока", столкнулись две противоположные тенденции. Первая из них направлена на увеличение явки. Вторая — на игнорирование выборов вплоть до призывов не голосовать.
"Некоторое такое противостояние существует, особенно оно касается той части аудитории, которая обладает либеральными взглядами, — говорит Игорь Ермоленко. — Для либералов этот раскол — голосовать или не голосовать — сейчас имеет принципиально знаковое значение. К сожалению, в этой истории с "Давайте не голосовать" пострадает представленность людей с либеральными взглядами при формировании программы развития страны на ближайшее будущее".
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.