Глава Тольятти Сергей Анташев проголосовал на выборах

Сергей Анташев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке по месту регистрации — в Автозаводском районе в школе № 90.
Сделав выбор кандидата в президенты, он прошел на пункт общественного голосования и там также зафиксировал свое мнение по основным городским вопросам — дороги через лес и местоположения "Немов-центра".
"Важно, чтобы жители выбрали президента и были уверены, что именно их голос лежит в основе будущего страны. Сегодня жители Тольятти не просто реализуют свое выборное право, но и решают городские проблемы. Надеемся, что активность города будет очень высокой", — заявил глава Тольятти.
Кроме того, Сергей Анташев отметил, что воскресный день 18 января совпал не только с выбором главы государства, но и годовщиной присоединения Крыма к России и профессиональным праздником работников коммунального хозяйства.
На избирательных участках сегодня проходят разноплановые мероприятия: мастер-классы, конкурсы, флеш-мобы, а также работают буфеты.
Например, в актовом зале ТГУ организована большая интерактивная площадка для детей и взрослых. Дети могут сделать поделки оригами, освоить логические игры, а студенты и взрослые — пройти психологические тесты по диагностике личности, принять участие в профориентационной викторине, стать участником мотивационных психологических игр, пройти тест на знание военной истории.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.