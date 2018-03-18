Глава Тольятти Сергей Анташев проголосовал на выборах

Сергей Анташев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке по месту регистрации — в Автозаводском районе в школе № 90.

Сделав выбор кандидата в президенты, он прошел на пункт общественного голосования и там также зафиксировал свое мнение по основным городским вопросам — дороги через лес и местоположения "Немов-центра".

"Важно, чтобы жители выбрали президента и были уверены, что именно их голос лежит в основе будущего страны. Сегодня жители Тольятти не просто реализуют свое выборное право, но и решают городские проблемы. Надеемся, что активность города будет очень высокой", — заявил глава Тольятти.

Кроме того, Сергей Анташев отметил, что воскресный день 18 января совпал не только с выбором главы государства, но и годовщиной присоединения Крыма к России и профессиональным праздником работников коммунального хозяйства.

На избирательных участках сегодня проходят разноплановые мероприятия: мастер-классы, конкурсы, флеш-мобы, а также работают буфеты.

Например, в актовом зале ТГУ организована большая интерактивная площадка для детей и взрослых. Дети могут сделать поделки оригами, освоить логические игры, а студенты и взрослые — пройти психологические тесты по диагностике личности, принять участие в профориентационной викторине, стать участником мотивационных психологических игр, пройти тест на знание военной истории.