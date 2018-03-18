Александр Степанов о выборах президента России: "Беспрецедентная явка!"

18 марта, в день выборов президента страны, лидер фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов голосовал в санатории "Можайском" на 9-й просеке.
"Я голосую на этом участке уже много лет, но такой явки я здесь никогда не видел", — признался Александр Степанов.
По словам депутата, на участке было много людей, на автостоянке перед входом не было свободных мест, а когда он расписывался в списке избирателей, то заметил, что значительная часть страницы была уже заполнена подписями проголосовавших граждан.
"И это в 11 утра. Беспрецедентная явка!", — подчеркнул Александр Степанов.
Также депутат принял участие в референдуме по благоустройству общественных пространств. В частности, он высказал свое мнение о ситуации со стеной на площади Славы.
"Хоть я и выступаю против того, чтобы сносить то, что уже построено, как настоящий самарец, проголосовал за то, чтоб стена была пониже и чтобы открывался прекрасный вид на волжские просторы", — рассказал депутат.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.