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Выборы Власть и политика

Александр Степанов о выборах президента России: "Беспрецедентная явка!"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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18 марта, в день выборов президента страны, лидер фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов голосовал в санатории "Можайском" на 9-й просеке.

"Я голосую на этом участке уже много лет, но такой явки я здесь никогда не видел", — признался Александр Степанов.

По словам депутата, на участке было много людей, на автостоянке перед входом не было свободных мест, а когда он расписывался в списке избирателей, то заметил, что значительная часть страницы была уже заполнена подписями проголосовавших граждан.

"И это в 11 утра. Беспрецедентная явка!", — подчеркнул Александр Степанов.

Также депутат принял участие в референдуме по благоустройству общественных пространств. В частности, он высказал свое мнение о ситуации со стеной на площади Славы.

"Хоть я и выступаю против того, чтобы сносить то, что уже построено, как настоящий самарец, проголосовал за то, чтоб стена была пониже и чтобы открывался прекрасный вид на волжские просторы", — рассказал депутат.

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

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