Сергей Юрин: "Мы не попали в число тех регионов, где были громкие накладки"

В воскресенье, 18 марта, заканчивается голосование на выборах Президента РФ. О его ходе высказываются авторитетные эксперты.

"Мне кажется, что уровень демократичности этих выборов заложен позицией президента Российской Федерации, администрации президента и текущим законодательством, — считает политолог Сергей Юрин. — Слава богу, что мы не попали в число тех регионов, где были какие-то относительно громкие накладки, и это, на мой взгляд, разительно отличается от того, что было при предыдущем руководстве региона".