Сергей Юрин: "Мы не попали в число тех регионов, где были громкие накладки"

В воскресенье, 18 марта, заканчивается голосование на выборах Президента РФ. О его ходе высказываются авторитетные эксперты.
"Мне кажется, что уровень демократичности этих выборов заложен позицией президента Российской Федерации, администрации президента и текущим законодательством, — считает политолог Сергей Юрин. — Слава богу, что мы не попали в число тех регионов, где были какие-то относительно громкие накладки, и это, на мой взгляд, разительно отличается от того, что было при предыдущем руководстве региона".
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.