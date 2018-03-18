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На канале "Россия-24. Самара" идет телемарафон, посвященный выборам Оксана Круглова: "Мы будем наблюдать до итогового составления протоколов" Председателю УИК сделано замечание за техническую ошибку Екатерина Колесникова: "Менталитет у людей меняется, и на выборы мы сейчас идем осознанно" Сергей Юрин: "Мы не попали в число тех регионов, где были громкие накладки"

Выборы Власть и политика

Председателю УИК сделано замечание за техническую ошибку

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Получила развитие ситуация, связанная с выдачей одному из избирателей Красноглинского района Самары одновременно двух избирательных бюллетеней.

По информации общественных наблюдателей Ситуационного центра Самарского независимого наблюдения, мобильная группа подтвердила факт выдачи двух бюллетеней.

"Это была техническая ошибка, — сообщили в Ситуационном центре. — Председателю участковой избирательной комиссии сделано замечание".

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

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Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

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