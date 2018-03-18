Председателю УИК сделано замечание за техническую ошибку

Получила развитие ситуация, связанная с выдачей одному из избирателей Красноглинского района Самары одновременно двух избирательных бюллетеней.

По информации общественных наблюдателей Ситуационного центра Самарского независимого наблюдения, мобильная группа подтвердила факт выдачи двух бюллетеней.

"Это была техническая ошибка, — сообщили в Ситуационном центре. — Председателю участковой избирательной комиссии сделано замечание".