Студенты-наблюдатели Ситуационного центра: "Для нас крайне важно, насколько прозрачно организованы эти выборы"

Общественные наблюдатели Ситуационного центра Ксения Сарий и Дарья Харькова учатся на юридическом факультете Самарского университета. Они говорят, что им интересно работать на этих выборах.

"Мы уже работали на горячей линии, а теперь являемся наблюдателями на выборах президента России, — говорят девушки. — Интересно наблюдать, как проходят выборы, насколько прозрачно они организованы. Для нас это крайне важно".